提运力降成本 稳定全球供应链

■目前，中外航空公司国际全货运航班增至每周930班，已接近疫情前水平

■截至3月26日，中国民航共执行防疫物资国际重大运输任务23架次，累计运输物资406吨

人民网北京3月29日电 （记者邱超奕）截至3月28日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例2691例，其中重症病例742例；累计治愈出院病例75448例，累计死亡病例3300例，累计报告确诊病例81439例，现有疑似病例174例。3月28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。累计报告境外输入确诊病例693例，来自42个国家，其中数量较多的7个国家占总数的83.4%，引起新一轮传播扩散的可能性依然较大。当前，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置、精准防控。

29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍提升国际航空货运能力，稳定供应链的相关情况。中国民航局发展计划司二级巡视员张清表示，疫情冲击下，我国国际航空货运遇到严峻挑战，随着国内疫情防控形势持续向好、全货机利用率提高，以及相关支持政策措施陆续出台，我国国际航空货运能力紧张的情况会得到缓解。目前，中外航空公司国际全货运航班增至每周930班，已接近疫情前水平。

为提高我国国际航空货运能力、确保疫情期间国际航空货运供应链稳定，民航局采取多项措施：一是大力增加航空货运运力供给，挪出许多大型机场高峰时刻，供全货机使用，为货运航班计划审批开辟绿色通道；二是鼓励主动对接对外贸易需求，引导航空公司与重点外资外贸企业建立沟通联系机制，及时安排货运加班包机；三是持续降低航空物流成本，免征民航发展基金、降低机场收费、空管收费和航空煤油进销差价等，积极推进降费减负；四是对具有重要战略意义的运输需求，及时启动重大运输任务，防范供应链断链风险。截至3月26日，中国民航共计执行防疫物资国际重大运输任务23架次，累计运输物资406吨，为稳定全球防疫物资供应链发挥了积极有效的作用。

国家发改委基础设施发展司一级巡视员任虹介绍，我国目前只有全货机173架，数量还比较少。有关部门鼓励和支持航空物流企业发展航空货运，包括鼓励航空公司和物流企业将引进的货机纳入有关规划，协助企业加快办理引进手续。

疫情发生以来，国家邮政局组织邮政快递企业，通过境外中转、增加包机、开辟航线等方式积极应对，在保障国内防疫物资、生活必需品、邮件快件运输的同时，积极支援国际疫情防控工作。截至目前，顺丰航空公司已增开了到欧洲、印度和美国的航线，执行防疫物资包机210班，3月1日到14日承运从我国发往海外的口罩、防护服、手套等防疫物资108吨，涉及39个国家和地区；邮政航空公司增开到俄罗斯、比利时的航线，执行防疫物资包机24班，运输邮件4.2万件、292吨；圆通航空公司执行防疫物资包机84班，承运物资超过422吨；菜鸟网络也计划投入200架包机，努力保障防疫物资和跨境电商件运输。

“下一步，我们将加强国际航空运力供给，保障生活必需品、防疫物资等物品的国际运输。同时，还将通过中欧班列、中美快船以及周边国家陆运等多种途径，努力把疫情对跨境寄递物流的影响降到最低。”国家邮政局政策法规司司长金京华说。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 02 版）