疫情防控必须慎终如始

商场陆续恢复营业，景区结束临时封闭，企业复工复产有序推进……经过全国上下艰苦努力，我国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，成绩来之不易。

此时更要看到，“行百里者半九十”，疫情防控取得积极成效，绝不等于完全胜利；战疫势头良好，也绝不意味着可以放松警惕。从国内看，零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在；从国际看，疫情在全球出现大流行，带来的输入性风险增加，形势依然复杂严峻。越是在这样的时候，越要警惕“松口气”的心态，越要克服“差不多”的情绪，沉住气、铆足劲，坚决落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，维护好来之不易的防控成果。

习近平总书记强调，“加强疫情防控必须慎终如始，对疫情的警惕性不能降低”。为了每个人的健康、社会的安宁、经济的发展，我们必须对盲目乐观心理说不，对麻痹松懈思想提高警惕，继续拧紧防控“发条”，继续筑牢防线、不给病毒可乘之机，坚决夺取抗击疫情最终全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 01 版）