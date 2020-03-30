十名全国“公安抗疫巾帼先锋”先进事迹发布

人民网北京3月29日电 （记者杨昊）公安部新闻宣传局、全国妇联宣传部29日联合主办“致敬了不起的她·公安抗疫巾帼先锋”发布活动，向全社会宣传发布10名全国“公安抗疫巾帼先锋”先进事迹。

此次发布的10名“公安抗疫巾帼先锋”是：24小时坚守社区，为群众解决实际困难、全力以赴守护社区稳定平安的北京市公安局海淀分局西三旗派出所民警王木香；第一时间组建社区防疫队伍，被群众亲切地称为“警察闺女”的北京市公安局大兴分局团河派出所社区民警范怡婷；昼夜战斗在太平国际机场疫情防控一线，平均每天工作16个小时的黑龙江省哈尔滨市公安局巡特警支队女子辅警大队大队长董巍；“一人多职”，连续坚守岗位，有效安抚在押人员的情绪，确保监区平稳有序的浙江省杭州市余杭区看守所副所长丰晓莹；充分发动群众，率先组建志愿者先锋队，高效精准服务社区防疫的湖北省武汉市公安局东湖新技术开发区分局花山派出所民警史雪荣；克服家人感染肺炎去世等困难，带领汉警快骑全体女队员严守出城卡口、防疫卡点的湖北省武汉市公安局交通管理局直属大队汉警快骑女子队队长周艳；带领“巾帼突击队”守卡口、进社区、入楼栋奋战在抗疫一线的湖北省红安县公安局刑侦大队情报中队中队长张慧；组建黄岐派出所女子战疫先锋队，带队冲锋在检疫检查站、辖区厂企等一线的广东省佛山市公安局南海分局黄岐派出所综合室主任陈瑞贞；深入辖区，自编疫情防控顺口溜、全力投入疫情防控工作的“全市抗疫一线党员先进典型”重庆市公安局渝北区分局两路派出所教导员曾淑俊；第一时间请战奔赴抗疫一线，和队友承担接管重症监护病区工作的深圳出入境边防检查总站赴鄂医疗队呼吸内科主治医师单雪。这些来自不同地域、不同警种、不同岗位的公安女警，面对疫情，冲锋在前，巾帼不让须眉，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献力量，是广大公安民警和妇女学习的榜样。

据悉，发布活动分“闻令即动、决战湖北”、“以所为家、守护社区”、“身先士卒、国而忘家”3个篇章，通过事迹短片、视频连线、人物访谈等方式，从不同侧面讲述了“公安抗疫巾帼先锋”坚守一线、负重前行的感人故事。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 06 版）