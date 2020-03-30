“共享用工”，未来可期

掌勺的做起了生鲜分拣，房地产销售送起了快递，酒店领班成为日化厂工人……疫情期间，不少劳动者来了一次“跨界”尝试，让“共享员工”成为网络热词。

疫情突如其来，很多线上销售平台订单剧增、人手紧缺；与此同时，一些线下商户暂时歇业、员工“闲置”，企业人力成本增加。为此，某生鲜电商与餐饮、酒店、影院等行业的数十家企业进行合作，通过借调员工缓解用工压力。这种企业之间以借用或外派的方式实现劳动力调剂的“共享用工”模式，为遭遇类似困境的企业提供了思路。目前，该模式已在零售业、物流业、制造业等多个行业应用，并从一线城市向二、三线城市扩展。

疫情期间，“共享用工”帮助人力成本压力大的企业渡过难关，也为人手不足的企业解了燃眉之急。通过人力资源的再分配，实现了企业、员工的双赢，发挥了保障民生、促进生产、提升劳动力技能水平、提高人力资源配置效率等作用，可谓一举多得。时下，各地正在有序推进复工复产，面对人员流动受限、返岗时间推后导致的部分劳动力“闲置”与复工存在用工缺口的矛盾，妥善应对劳动力市场的供需不平衡现象，“共享用工”仍大有可为。

“共享用工”这一“权宜之计”能否成为“长久之策”，引发热议。有人认为这只是特殊时期企业“抱团取暖”的临时措施，也有人认为这将推动人力资源供给领域的变革。客观来看，疫情结束后，一对一借调员工很难同时满足合作双方的用工需求。但正如一些业内人士所说，“共享用工”从广义上说就是一个人为多家单位服务。针对劳动力短缺问题以及企业非必要岗位、阶段性人才需求，“共享员工”仍然具有一定的发展空间。对于具备跨行业工作能力的劳动者，不妨给予更大的空间，使他们能够更加弹性地安排工作、创造更多财富。

推动“共享用工”模式行稳致远，需要及时解决实践中存在的问题。以“共享用工”涉及的法律问题为例，相关部门已明确，原用人单位与“共享员工”的劳动关系不变更，并应保障劳动者的工资报酬、社会保险等权益。但针对员工给企业造成损失谁赔付、出现工伤谁负责等潜在争议，以及员工、原单位与合作单位之间的权责利关系，仍有待从制度层面予以厘清，让“共享用工”在合法合规的前提下健康发展。

面对经济社会发展的客观需求，灵活用工带来的劳动力互助、技能互补、智慧共享等优势，为不少企业提供了助力。推动这一新生事物健康成长，也将不断提高劳动力市场的灵活度和就业市场的稳定性，助力中国经济行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 05 版）