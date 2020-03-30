致敬“新时代最可爱的人”

援鄂医疗队员虽然开始有序撤离，但疫情防控不能丝毫松劲。疫情还没有结束，越是在这个时候，越要慎终如始

让“为生命站岗，为健康守门”的白衣天使们更好弘扬医者仁心，让“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神熠熠生辉

随着疫情防控形势逐步转好，援鄂医务人员从近日起开始分批撤离，首批49支援鄂医疗队、共计3787人离汉返程，受到家乡热烈欢迎。这些医务人员是为疫情防控拼过命的英雄。如今，他们使命完成、有序撤离，人们通过致敬和礼赞表达感激感动。

“一方有难，八方支援”。疫情发生后，武汉和湖北作为防控的重中之重，全国330多支医疗队、超过4万名医务人员驰援湖北、支援武汉。援鄂医疗队员们白衣执甲、逆行出征，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了重大贡献。他们展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象。

人们不会忘记他们在战疫前线的奋战画面。隔离病区里，医生和患者用“碰肘礼”互相鼓励；重症监护室里，一位老爷爷用颤颤巍巍的手向医生敬礼……与生命赛跑的瞬间，战斗过的病区、医院、城市，留下了累累硕果和依依不舍。犹记广大医务人员奔赴战场时高呼“等我们凯旋”，此时“守一城，护一国”的使命正在他们手中完成。救死扶伤、大爱无疆，医务人员不愧为光明的使者、希望的使者，是“新时代最可爱的人”。

援鄂医疗队虽然开始有序撤离，但疫情防控不能丝毫松劲。当前，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。医疗队的有序撤离与救治任务的完成情况密切相关，现在方舱医院已经全部休舱、一些定点医院的救治任务暂告段落，具备了有序撤离的条件。同时，疫情还没有结束，防控任务依然艰巨繁重，越是在这个时候，越要慎终如始。

面对撤离中的医务人员，武汉市民在阳台上齐呼“感谢”，武汉大学许下了赏樱花的“三年之约”，湖北麻城市承诺所有景区及星级酒店免费开放给来援的医务人员及其家人……谢意不分大小，皆是源自心底，医务人员会记住他们战斗过的地方，人们更会在他们摘下口罩的那刻起记住他们的样子。面向未来，切实保护、关心、爱护广大医务人员，各地务必及时足额兑现防控一线人员补助，从各个方面为他们提供支持保障，让“为生命站岗，为健康守门”的白衣天使们更好弘扬医者仁心，让“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神熠熠生辉。

在回程途中，陕西国家紧急医学救援队的一名队员拍下武汉的日出，“这么美的太阳，一定会有一个好天气”。的确，连续的日日夜夜，我们经历过很多艰难险阻，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断奋起。有党中央的坚强领导、有英雄的中国人民、有无畏的白衣战士，只要我们不放弃、敢攻坚，胜利必将不远，希望就在前方。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 05 版）