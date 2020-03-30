这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，中国展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。中国人民在抗击疫情中展现的非凡精神，成为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的力量之本、信心之源。本版从今天起推出系列评论，和读者一起，致敬抗击疫情的精神力量。

——编 者

中国交出的战疫答卷，彰显“越是艰险越向前”的勇毅，彰显“不破楼兰终不还”的坚韧，彰显面对困难敢于斗争、敢于胜利的精神

当一个人拥有了这样的精神，将信心满怀、步履坚定；当一个国家拥有了这样的精神，将众志成城、战无不胜

一场突如其来的疫情，一次异常严峻的考验。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，无数人在党和人民最需要的地方冲锋陷阵、顽强拼搏，在平凡工作岗位创造不平凡成就，展现了无惧风雨的英雄本色，书写了可歌可泣的动人篇章。

艰难困苦，玉汝于成。“中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。”习近平总书记的铿锵话语，以巨大的勇气与必胜的豪情，坚定了亿万人民战胜疫魔的决心与信心。时间为证！山河为证！2020年初，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，经历过无数次惊涛骇浪的中国人民，以敢于斗争、敢于胜利的奋斗精神，打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

这些场景，或许已刻印在我们脑海，每每重温却仍然让人震撼。1月23日，“九省通衢”武汉停运公共交通、暂时关闭离汉通道，昔日充满烟火气的城市，一夜之间按下暂停键；农历除夕，陆军军医大学援鄂医护人员连夜集结，在飞机宽大的机翼下拍下合影，每个人脸上都如此坚毅；武汉火神山、雷神山医院建设工地昼夜不息，白天车来人往、入夜灯火通明，病房如魔术般拔地而起……这是一个国家面对灾厄时的不屈身姿，这是一个民族历经风雨时的坚强步履。从“疫情防控正处于胶着对垒状态”，到“疫情蔓延势头得到初步遏制”，再到“全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展”，中国交出的战疫答卷，彰显“越是艰险越向前”的勇毅，彰显“不破楼兰终不还”的坚韧，彰显面对困难敢于斗争、敢于胜利的精神。

敢于斗争、敢于胜利，是一种面对困难时无所畏惧的信念。武汉必胜！湖北必胜！中国必胜！这是疫情发生以来，响彻大江南北、长城内外的磅礴声音。“若有战，召必回，战必胜”，南方医科大学南方医院医疗队主动请战，誓言铿锵；“备战有我！冲锋有我！胜利有我！”湖南中医药大学第一附属医院的共产党员，决心坚定……从重症病房争分夺秒的救治到城乡社区挨家挨户的排查，从工厂车间加班加点的生产到科研实验室夜以继日的攻关，我们没有后退只有冲锋，没有妥协只有战斗！必须打赢，一定能打赢，这便是面对疫情冲击时不屈不挠的中国，这便是面对风险挑战时万众一心的中国人民。拥有这种精神的国家和人民，有什么困难不能战胜，又有什么胜利不能赢取？

敢于斗争、敢于胜利，是一种经风历雨时勇往直前的行动。风险挑战面前，党中央统一指挥、统一协调、统一调度，坚持全国一盘棋、调动各方积极性，展现出强大的决策部署能力、统筹协调能力、组织动员能力，把亿万人民拧成一根绳、结成一条心，极大振奋了精神、鼓舞了士气、统一了行动。关键时刻，党中央紧急部署，330多支医疗队、超过4万名医务人员先后驰援湖北；各地建设力量迅速集结，短时间内建好了武汉火神山、雷神山医院和一批方舱医院；防控物资有缺口，工信部门迅速摸排家底，发动企业生产，商务部门全力保障物资调度；劳动力返岗有困难，交通部门组织铁路专列、长途包车……疫情考验面前，各地区各部门在党中央坚强领导下，快速行动、密切配合，举国上下迅速反应、全面应对，再一次彰显出大战大考时中国敢打硬仗、善作善成的制度优势、国家能力。

没有哪一条奔腾向前的江河，不曾经历无数溪流艰辛而漫长的汇集，不曾跨越千山万壑的阻挡。漫长而曲折的征途中，敢于斗争、敢于胜利的精神品质，是最可宝贵的。当一个人拥有了这样的精神，将信心满怀、步履坚定；当一个国家拥有了这样的精神，将众志成城、战无不胜。从历史中走来，我们对风险和挑战并不陌生，对奋斗和胜利更不陌生。从战洪水、防非典，到抗地震、化危机，在中华民族伟大复兴的大江大河里，每一个水滴都折射着顽强拼搏，每一块礁石都见证着不屈奋斗。有了敢于斗争、敢于胜利的精神，才有了大江大河浩浩荡荡、不可阻挡的磅礴气概，才有了走向中华民族伟大复兴的大势所趋。

珞珈山上，樱花已经盛放；东湖之畔，春风吹绿柳条。神州大地，城市车水马龙，乡村绿意盎然，中国正在恢复往日的生机与活力。一个伟大的民族，永远都是生生不息的；一个伟大的国家，从来就是勇往直前的。面对风险挑战，我们迎难而上、勇敢应对、敢战能胜，必将夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利，也必将在淬炼中书写新的历史、迎来新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 05 版）