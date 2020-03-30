“一人一方”救治重症患者

在湖北省中西医结合医院急诊科，刚完成抗击新冠肺炎疫情任务的科室主任孙国兵又忙碌起来。“比起早期抗击疫情时，我们现在轻松很多。”孙国兵说，现在急诊科室已经恢复正常功能。

自1月25日起，湖北省中西医结合医院正式成为新冠肺炎定点收治医院。“那时候我们只接诊发热病人，大家压力都很大。”孙国兵说，那时急诊科一天就要接诊四五百名发热病人。随后，医院紧急改造隔离病床共950张，全院1000余名医务人员投身抗疫一线。

其实，湖北省中西医结合医院早已投入到抗击疫情的战斗中。2019年12月26日，医院呼吸与危重症医学科主任张继先接诊一对发烧、咳嗽的年长夫妻，他们的CT结果与已知的病毒性肺炎截然不同。她立刻让这对夫妇的儿子做同样的检查，该男性虽无发热、咳嗽症状，但CT结果与其父母有相同表现。“一般来说，一家人来看病很少三人同时得一样的病，除非是传染病。”张继先觉得此事非同寻常，第一时间将情况上报给医院，医院又汇报给了疾控中心。

截至2月14日，医院改造完成10个隔离病区，开放334张病床，收治新冠肺炎确诊患者及急诊留观疑似患者316人。医院从2019年12月27日至2020年2月14日，共收治728名确诊新冠肺炎和疑似患者，治愈出院308人次。

在救治新冠肺炎患者期间，湖北省中西医结合医院充分发挥中西医结合优势，在执行国家诊疗方案的基础上，采用中医、西医专家联合查房、会诊、病例讨论和制定诊疗方案，辨证施治，用中药汤剂、注射剂、中成药等进行中西医结合治疗。院长安长青介绍：“我们医院新冠肺炎住院患者中医药使用率达到96.39%，中医药参与治疗的患者97%以上治愈出院。”

针对需要氧疗、呼吸治疗等的重症、危重症患者，湖北省中西医结合医院联合使用中药，使用连花清瘟颗粒、清肺排毒汤等一人一方，对改善患者呼吸困难、提高机体免疫力产生很好的效果。

新冠肺炎疫情早期形势严峻，但湖北省中西医结合医院仍然派出多支医疗队，对口支援武汉市红十字会医院和武汉市金银潭医院，派出医务人员承担包括社区隔离点、长途汽车客运站等在内的核酸检测任务，并于2月12日接管了江岸区塔子湖方舱医院，共收治新冠肺炎轻症患者1100余人。2月25日，医院还承担了鄂州市梁子湖区人民医院新冠肺炎病人救治工作。

2月21日，湖北省中西医结合医院成立新冠肺炎康复病区，组成专家团队，运用中药治疗，太极拳、八段锦、五禽戏等中医传统导引及功法治疗和现代康复治疗，对新冠肺炎患者进行功能障碍评估，制定个性化的康复治疗方案，构建“预防—治疗—康复”一体化中西医结合诊疗模式。

3月15日，按照武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部部署安排，湖北省中西医结合医院作为第一批接诊非新冠肺炎患者医院，逐渐恢复门诊工作，恢复24小时急诊急救工作。

数据显示，截至3月17日，湖北省中西医结合医院共完成肺部CT排查10931人，承担了包括社区、社会福利院等单位的核酸检测6943例，共收治住院病人1126人，治愈出院719人。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 04 版）