政策出实招 发展再提速

三月的岭南，满目繁花似锦，生产建设热火朝天。

在粤西，东海岛外海阔天空，我国重点建设项目中科炼化进入紧张收尾阶段，现场1.4万名施工人员为点火试产做最后冲刺；在粤东，韩江两岸郁郁葱葱，总投资过千亿的新产业、新基建及环保、民生领域重大项目全线复工，潮州重大项目复工率达100%。在珠三角，全国各地的产业工人正在汇集，生产车间深夜灯火通明……

从3月14日开始，中办国办复工复产调研广东组深入广东10多个地市开展调研指导，重点对企业和重大项目的复工复产进行走访调查，帮助协调解决当地恢复生产过程中遇到的实际困难。

3月16日，调研组来到位于惠州市惠东县的太平岭核电项目，在这里，数十台重型施工车辆往来穿梭。工程现场负责人介绍，目前该项目基地各单位已返岗4068人，各作业面均已复工，27家施工单位、68个驻地疫情防控状态总体良好。

“截至目前，美的集团员工出勤率达到93%，复产率达到100%，集团整体需开工供应商4840家，已经有4784家复工，复工率达到99%。”在距离太平岭200公里外的顺德北滘美的集团总部，美的集团副总裁王金亮介绍。总部大楼门口，多名穿着防护服的工作人员指挥和引导进入的车辆与人员，对人员进行体温测量，一丝不苟……

华为广东省内的175家供应商已全部复工；TCL广东省内的340家供应商已全部复工；格力电器省内供应商全员复工……广东制造业代表性企业及产业链企业都在快速复工复产。截至3月17日，广东全省规上工业企业复工53450家，复工率达到98.8%；调研组表示，从调研情况看，广东坚持以县域为单元分区分级精准有序推进企业复工复产，取得积极成效。

“今天看到的生产线一共是100条口罩线，加上在外地的30条线，合计每天有500万片的产能。”广东深圳宝龙工业园比亚迪口罩生产线现场，眼前的景象让人兴奋。

疫情期间，广东的迈瑞医疗呼吸机累计供应量占全国六成；广东盈通新材料供应防护服胶条全国领先；再生医学与健康省实验室成功研发新冠肺炎AI辅助诊断系统，总体准确率达95%；15分钟出结果的万孚新冠病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）正式获准上市……广东先进制造业应急能力在此次疫情中全面迸发。

“目前我们的产能恢复正常，计划用一个月时间追回因疫情失去的时间。”在广州市番禺区，国家文化出口重点企业浩洋电子董事长蒋伟楷介绍。在空调、空气消毒设备关键部件叶扇生产企业广东顺威，总裁莫绮颜介绍，目前公司生产整体恢复正常。“疫情发生以来，我们一刻也没有停下来。面对疫情挑战，格兰仕将迎难而上。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说。

“疫情初期工程复工确实面临很多困难，当地政府部门成立了重点项目复工推进工作专班，及时开通了绿色通道。”在惠州大亚湾畔，埃克森美孚（惠州）化工有限公司总经理李兴军说。

疫情发生以来，广东省迅速推出支持企业复工复产20条政策措施等一系列实招硬招，经济社会发展加快步入正常轨道。战疫情，稳经济，广东按下了复工复产“加速键”。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 04 版）