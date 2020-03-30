从火线提拔看“为”与“位”

局长任区委书记，社区党委书记获得职务晋升，多名下沉干部被破格提拔……新冠肺炎疫情发生以来，各地相继出台有力举措激励干部担当作为，一批优秀干部因在抗疫一线表现突出而被火线提拔。有为而有位，这一朴素道理反复被印证，也引人进一步思考“为”与“位”的关系。

疾风知劲草，板荡识诚臣。事实证明，重大考验面前，更能考察识别干部。在疫情防控阻击战中，对优秀的火线提拔，对不合格的火速问责，成为选人用人的一个鲜明导向。今天，“有为才有位”的激励效应不断彰显，“有位必须有为”的责任意识更加深入人心，“有为不必有位”的担当精神也日益成为更多干部的自觉。

“有位必须有为”是一份沉甸甸的责任。“位”是岗位、平台，有位必须全力作为。从中华传统文化的视角来看，“有位必须有为”的观念赓续传承至今，“在其位谋其政，任其职尽其责”。今日之中国，一切权力来自人民，“有位必须有为”更是硬道理。“位”，意味着更高的工作要求、内涵和标准，有“位”就要忠于人民，有“为”就是要为满足人民美好生活需要而奋斗。

为官一任，造福一方，心无百姓莫为官。应当说，大多数党员干部敢于担当、善于作为，以实绩激扬起奋进新时代的壮丽气象。但也应看到，在基层一些地方，仍然存在着不担当、不作为的现象。少数人把本应承担的责任、本应履行的职责丢在一旁，只愿“岁月静好”、当不作为的“太平官”。这是对自己的放纵、对组织的不负责任，更是对我们党的群众基础、执政根基的侵蚀，不能不予以警惕。面向未来，我们必须强化“有位必须有为”的理念，提高干事创业的觉悟，争做改革发展的促进派、实干家。

“有为不必有位”体现境界和修为。在奋斗的舞台上，只要勤勉努力、踏实拼搏，人人都享有人生出彩的机会。无论身在何处、从事何种职业，只要致力于做对社会有益的事、为人民服务的事，哪怕岗位再平凡，也一样可以成就一番作为。“要立志做大事，不要立志做大官”。不陷于追求“位”的窠臼，多思怎样有“为”，那么即便没做“官”、没在“位”，也同样可以赢得认可与尊重。

最是担当感人心。疫情发生以来，那些夜以继日奋战在一线的医务工作者、科研人员、军人，那些坚守岗位默默奉献的基层干部、社区工作者、志愿者，那些加班加点保障抗疫物资、推进复工复产的普通劳动者……他们没有闪耀的位子，却用勇毅担当标注了自己在人们心中的位置。感谢这个时代，它让每个个体都有机会闪亮，不必和“位”绑定。

有“位”时，扛起与“位”相称的职责；无“位”时，立足平凡岗位发出光和热。这样的人生，超越的是世俗的羁绊，迎来的则是开阔的格局。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 04 版）