河南新增一例本地新冠肺炎确诊病例

3月29日，河南省卫生健康委员会通报1例本地新增新冠肺炎确诊病例。患者王某某，漯河市人，此前曾与平顶山市郏县人民医院医生张某某一同就餐3次。

而据平顶山市政府29日通报，张某某与同事周某某均系无症状感染者。与二人有过密切接触的同院医生刘某某春节前曾有武汉旅居史，返郏后自行隔离14天，经检查无症状后上班，目前核酸检测呈单阳性，无症状。

据河南卫健委3月29日通报称，3月28日0时至24时，河南省新增新冠肺炎本地确诊病例1例，患者为漯河市王某某。

王某某，女，59岁，漯河市图书馆保洁人员，住漯河市源汇区恒大名都小区。3月24日晚出现头痛症状，26日17时左右自测体温38.5℃，19时30分左右在其儿子驾车陪同下，到漯河市中心医院发热门诊就诊，随后就地隔离观察，28日20时20分确诊为新冠肺炎确诊病例。

经流行病学调查发现，王某某于3月21日10时左右在漯河汽车站乘坐长途客车到平顶山市郏县汽车东站，在其同学、郏县人民医院医生张某某驾车陪同下到乡下扫墓，在郏县期间与张某某一同就餐3次。

继续流调发现，张某某于3月13日晚与刘某某、周某某等人在饭店同桌就餐，刘某某、周某某二人也是郏县人民医院医生。其中刘某某曾有武汉出行史，返郏后自行隔离14天期满。3月25日，郏县人民医院对参与疫情防控的一线医务人员进行健康体检，在核酸筛查中发现张某某、周某某为无症状感染者，刘某某核酸检测为单阳性、无症状，3人正在接受集中隔离医学观察。

目前，已追踪到王某某密切接触者15人，均在接受集中隔离医学观察。

3月29日，平顶山市政府办公室官方微博也发布通报，详细介绍了郏县人民医院三名医护人员新冠检测的具体情况。

通报称，3月26日，为尽快全面复诊，郏县人民医院在对医护人员进行健康体检核酸筛查时，发现刘某仁核酸检测单阳性，同事张某领、周某锋与其有密切接触史，核酸检测呈阳性，因此立即对上述3人进行留院观察。3月27日，上述3人采样被送至平顶山市疾控中心检测。3月28日，检测结果显示2人核酸检测阳性，1人核酸检测单阳性。经专家组会诊，2人为阳性检测者。为防止疫情传播，郏县防控指挥部立即启动流行病学调查，排查出密切接触者74人，均已落实隔离措施，并进行核酸筛查，已出检测结果的37人未见异常，其他人员检测正在进行。

北青报记者从平顶山宣传部了解到，该通报所称张某领、刘某仁、周某锋即此前河南卫健委通报中张某某、刘某某、周某某。（记者 孔令晗 张夕）