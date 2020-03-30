欧洲疫情形势持续严峻 各国全力应对

尽管欧洲各国严防死守，但新冠肺炎疫情28日继续扩散，形势依旧严峻，累计新冠肺炎死亡病例突破两万，意大利累计死亡病例过万，英国破千。西班牙和爱尔兰创单日死亡病例新高，葡萄牙累计确诊病例破5000，塞尔维亚单日新增确诊病例创新高。

截至28日，欧洲疫情最为严重的意大利，累计新冠肺炎确诊病例达92472例，累计死亡病例10023例；西班牙累计确诊72248例，死亡5690例；德国累计确诊超过52100例，死亡超过366例；法国累计确诊37575例，死亡2314例；英国累计确诊17089例，死亡1019例。

德国总理默克尔28日在居家隔离期间表示，每日新增确诊病例让人无法松懈和放松疫情防控。目前无人能确定艰难时刻会持续多久，她呼吁德国民众保持耐心。她说，德国目前新增确诊病例数约每5.5天翻番，要采取措施，努力延长这一时间，避免德国卫生系统过载。

法国总理菲利普28日表示，目前法国疫情发展很快，“防疫战斗刚刚打响，4月份前15天情况将会十分困难，甚至比过去两个星期更困难”。法国卫生部长韦朗当天说，法国已经为医护人员订购了超过10亿只口罩，这些从世界各地特别是中国来的口罩将在未来数周到数月内交付。

英国目前正加速建设临时医院，首都伦敦一家由会展中心改建的临时医院即将完成，届时将提供更多床位。

西班牙首相桑切斯28日在电视讲话中说，西班牙特别内阁会议29日将通过更严格的“禁足令”：从3月30日至4月9日，所有非核心产业工作人员必须留在家中，不得外出工作。

意大利总理孔特近日表示，目前的“封城”措施将实施到4月3日，而为应对疫情从1月31日开始实施的紧急状态将按计划执行到7月31日。

此外，希腊宣布自29日起暂停来往德国和荷兰的航班；爱尔兰规定所有人从28日至4月12日非特殊情况必须待在家中；马耳他规定65岁以上老人、孕妇以及患有慢性病的高风险人群28日起不得外出，教育机构停课时间将延长至6月底；塞尔维亚从29日起延长周末宵禁时间；罗马尼亚首都布加勒斯特所有公园28日起停止对公众开放。据新华社

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4名感染者死亡的美国邮轮 获准通过巴拿马运河

新华社电 巴拿马政府28日说，允许出现新冠肺炎疫情的美国“赞丹”号邮轮通过巴拿马运河，但船上任何人员不得在巴拿马上岸。

美国荷美邮轮公司27日确认，旗下“赞丹”号邮轮上4名年长乘客因感染新冠病毒死亡，另外2人新冠病毒检测结果呈阳性，还有130多人出现类似流感的症状。邮轮共载有1243名乘客和586名船员，以及4名医生和4名护士。

“赞丹”号曾在南美航行，但沿线港口都对其关闭。获准通过巴拿马运河以后，它将驶往美国佛罗里达州劳德代尔堡。

“赞丹”号本月7日从阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出发，原定于21日抵达目的地智利圣安东尼奥。遭智利拒绝入港以后，“赞丹”号打算经由巴拿马运河前往劳德代尔堡，但巴拿马政府早些时候以防疫为理由拒绝放行。

同属荷美邮轮公司的“鹿特丹”号邮轮从美国圣迭戈出发，26日晚与“赞丹”号会合，向后者输送食品、医疗物资和医护人员。巴拿马海事部门28日早些时候说，“赞丹”号上一些没有新冠肺炎症状的乘客正在向“鹿特丹”号转移。

荷美邮轮公司总部位于美国华盛顿州西雅图，隶属美国嘉年华邮轮公司，后者同时拥有公主邮轮、歌诗达邮轮等多品牌。公主邮轮公司旗下“钻石公主”号邮轮超过700人确诊感染新冠病毒，“红宝石公主”号超过130人感染，“至尊公主”号超过70人感染。