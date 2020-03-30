湖北全省医疗废物日产日清

3月29日16时，湖北省新冠肺炎疫情防控工作指挥部召开第59场新闻发布会，介绍全省疫情防控和复工复产相关生态环境保护工作情况，并答记者问。

湖北医疗废物、医疗废水处理处置稳定有序

湖北省生态环境厅厅长吕文艳介绍，目前，全省医疗废物、医疗废水处理处置平稳有序，未发生影响环境安全情况。

医疗废物及时处置。全省医疗废物处置能力从疫情发生前的每天180吨增长到每天667.4吨，武汉处置能力由每天的50吨提升到每天265.6吨。武汉前期积压暂存的医疗废物，已于3月2日实现清零，并与各市州一样持续保持日产日清。

医疗废水稳定处理。全省收治肺炎患者的定点医院和集中隔离点医疗废水均采取了消毒措施，接收定点医院废水的132家城镇污水处理厂处理设施均正常运行。

生态环境总体安全。全省水质状况总体与去年同期持平，水源地的水质未受到疫情影响。

全国310名技术骨干增援湖北医疗废物处置

湖北省生态环境厅副厅长李瑞勤介绍，中华环境保护基金会，广东、江苏、河南省生态环境厅等40多家企业和单位向湖北省生态环境系统捐赠了大批防疫物资和医废处置设备。

目前，共接收医疗废物应急处置设备32台、医疗废物转运车68辆、医疗污水处置设备5台、医疗废物周转箱（桶）18080只、口罩13.73万个、防护服3.6万套、防护帽5.6万个、手套9.8万双、鞋套10.1万双，极大缓解了防护物资短缺的压力。

李瑞勤说，生态环境部南京环境科学研究所、中节能等25家公司派出310名技术骨干，驰援武汉等重点城市。其中，援汉队伍15支，共计254人为湖北医疗废物处置实现“日产日清”作出巨大贡献，他们是阻隔病毒最后一道防线的幕后英雄。

147个县级以上水源地水质全部满足饮用水要求

湖北省生态环境保护监察专员蒋茂芳介绍，为确保疫情期间群众饮水安全，环境部门从强化风险源管控、集中式水源地应急管护、水源应急监测3个方面来保障。

湖北各地对涉疫污水进行消杀处理，各类涉疫污水基本实现100%消毒处理。各级环境部门对全省147个县级以上饮用水水源地全覆盖地开展现场应急检查，持续对武汉市县级以上水源地开展压茬式现场巡查督导，直至疫情结束。

目前，全省147个县级以上水源地水质全部达到地表水Ⅲ类标准，满足饮用水水源水质要求。

武汉定点医疗机构周边环境未出现异常

湖北省生态环境厅监测处处长张文漫介绍，疫情发生以来，湖北加强了对敏感区污染排放监测。组织全省检测系统对定点医院、医疗机构、方舱医院、隔离点的废水排放，已累计开展5100余次抽测，已对城镇生活污水处理设施累计开展1200余次抽测。

武汉还在火神山、雷神山等定点医疗机构周边部署临时性空气自动监测点位，对医疗机构周边空气质量进行精确预警，对邻近定点医疗机构地表水开展水质抽测，利用移动车载设备对部分定点医疗机构周边空气质量进行走航监测。

数据显示，抽测的定点医疗机构中总排口出水余氯浓度，基本符合医疗机构水污染物排放标准，城镇生活污水处理设施运行正常、均达标排放，武汉市定点医疗机构周边环境未出现异常。（吴 岩 本报记者 刘志伟）