稳定物资供应链 打好疫情全球阻击战

中国是世界上最大的医用防护服和口罩生产国，也是原料药出口的重要国家，在全球医疗及防疫物资产业链供应链中居于重要地位。随着国内疫情防控形势持续向好，中国医疗防疫物资生产能力得以快速提升，中国国际货运运力供给快速恢复，为全球防疫物资供应链安全稳定运行提供了坚实支撑，也为全球各地抗疫斗争提供了巨大支持与帮助。

国务院联防联控机制3月29日召开新闻发布会，介绍提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况。中国民航局有关负责人介绍，截至3月26日，中国民航共计执行防疫物资国际重大运输任务23架次，累计运输物资406余吨，为稳定全球防疫物资供应链发挥了积极有效的作用。国家卫生健康委新闻发言人在新闻发布会上介绍，3月28日，我国现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。（相关报道见03版）

目前国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，但我们仍然丝毫不能放松警惕。3月28日，各地报告新增确诊病例45例，其中境外输入病例44例，本土病例1例。然而，唯一新增自河南省漯河市的本土病例，却引起舆论广泛关注。通报显示，此次确诊的本土病例曾与无症状感染者一同就餐，而漯河市此前已连续37天无新增病例。这一病例再次证明了新冠病毒的“狡猾”，必须高度关注无症状感染者及其密切接触者。当前，本土疫情传播已基本阻断，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，疫情防控切不可麻痹大意、掉以轻心。

据介绍，目前中外航空公司国际全货运航班将增至每周930班，已接近疫情前的水平。这对正在进行的新冠肺炎疫情防控全球阻击战而言，无疑是一个利好消息。近年来，由于客运需求的增长比货物需求的增长更快，客机腹舱运力在整个航空运输市场所占的份额越来越高。从运力结构看，客机腹舱运输是我国航空货运的主要运输方式，约占航空货运总量70%。在疫情冲击下，我国国际航空货运遇到严峻的挑战，客机腹舱货运能力大幅下降。

疫情发生以来，在国务院联防联控机制的统一指挥调度下，有关企业通过境外中转、增加包机、开辟航线等方式来积极应对，努力构建国内和海外的防疫物资寄递运输“绿色通道”。在保障国内防疫物资、生活必需品、邮件快件运输的同时，也积极支援国际疫情防控工作。目前国际全货运输航班数量已接近疫前水平，虽然承运能力依然有限，但还是可以确保防疫物资国际航空运输高效、畅通、有序。

当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，形势令人担忧，稳定全球防疫物资供应链至关重要。中国是世界上最大的医用防护服和口罩生产国，也是原料药出口的重要国家，中国在全球医疗及防疫物资产业链供应链中居于重要地位。随着国内疫情防控形势持续向好，中国医疗防疫物资生产能力得以快速提升，中国国际货运运力供给快速恢复。这些有利条件都为全球防疫物资供应链的安全稳定运行提供了坚实支撑，也为全球各地的抗疫斗争提供了巨大支持与帮助。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。中国向其他国家提供援助，为很多国家提供了医疗设备和口罩等防疫物资，展现了伟大的国际人道主义精神。同时，中国要加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品，要加强国际经贸合作、保障国际货运畅通，维护全球产业链供应链稳定。

稳定全球产业链供应链，将有力提升国际社会对全球经济发展前景的信心，成为打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战的重要基础和保障。