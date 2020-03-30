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直播促销农产品“网红”干部多多益善

楚天舒

2020年03月30日08:23 来源：北京青年报

受新冠肺炎疫情影响，很多农产品销路都受到了一定的影响。一些地方通过电商平台开展线上直播促销，值得肯定和借鉴。

如果仅靠经营户个人开展电商直播，带来的宣传效应肯定是有限的。一些地方的领导干部放下架子亲自上阵代言推销，成为“网红”干部，产生了较大的社会影响和促销效果。笔者认为，这样的“网红”干部多多益善。

跳出疫情看消费扶贫，这样的问题同样值得思考。此前，各地的精准扶贫日渐深入，特别是在产业扶贫上，可谓风风火火，不少地方的产业种植都呈现出一片繁荣景象，也让众多贫困户尝到了甜头。不过，农产品获得丰收后，如果遭遇滞销，将是贫困户最大的痛，也让产业扶贫打了折扣。

虽说疫情突如其来，农产品供求关系也主要由市场决定，但地方政府和相关部门对扶贫和农产品促销也应担起责任，主动作为。干部代言促消费，为集体消薄、村民增收开出一条新路，也堪称精准扶贫的“售后服务”。

(责编：李轶群、许晓华)


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