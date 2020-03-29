50天让20多名确诊患者康复出院

“我主动请缨，为守护生命，愿意再次身披‘白色战袍’！”这是俞芃在接到新冠肺炎救治任务时的表态。作为西城区定点医院——北京市回民医院的ICU主任，20年党龄的她率领科室医护人员第一批投入到抗击新冠病毒感染肺炎的一线战役中。50多天来，她和同事们共同努力，让20多名新冠肺炎感染者康复出院。

在西城区启动疫情防控工作后，俞芃便带领她的团队主动请缨参加新冠肺炎一线救治任务，请愿书上满是医务人员的名字以及他们鲜红的手印。20多年的临床工作，让俞芃有着极其丰富的重症患者救治经验。随着疫情来临，她担起了隔离楼筹建、协调病房、制定防控方案等多项工作，成了名副其实的抗疫“管家”。“将原来的独栋特需病房改造成隔离楼，并不只是增添设备那么简单，十几位病人转到哪儿？很多患者都是高龄老人，又临近过年，转院确实很困难。”如何完成搬家任务成了俞芃要解决的头等大事。大医院、社区医院、卫生站、养老院，俞芃翻遍了能够联系上的资源，让每一位住院病人都得到安置。与此同时，隔离楼也如期建成。

正式进驻确诊病例救治病区，俞芃带领团队没日没夜抗击疫情。元宵节，俞芃在会诊问诊过程中察觉到患者赵女士情绪焦虑，她及时嘱咐当班护士关注赵女士的情绪变化。当天下午，患者赵女士突然情绪失控，走出自己的隔离病房，径直朝病区门外奔去，当班护士及时拦住患者，避免了一场意外事件的发生。

这件事后，俞芃更加注重对患者的心理疏导，病区购置了专用手机，通过视频让患者与家人保持联系；针对患者脾胃虚弱的状况，医院成立了患者膳食管理专项小组改进患者食谱。此外，医院还为轻症患者配备阅读刊物，消除他们的烦躁情绪；结合实际，带领患者练习八段锦、呼吸康复操，助力患者早日康复；采用中西医特色治疗，制定“一患一策”的诊疗方案等等。一项项贴心的服务，纾解了病区里患者的情绪，病情也逐渐好转。

一位患者病情刚见好，晚上洗澡时着了凉，第二天体温上升。其不仅没有自责，反而在电话中指责起俞芃。放下电话，俞芃告诉值班护士增加对该患者的关心和询问。两天后，患者体温下降了，情绪也稳定下来。出院前夕，这位“找茬”的患者专门对着镜头诵读了给白衣天使们写的诗，表达感激之情。

俞芃常说：“穿上这身‘白色战袍’，我们就变成了‘战士’，与疾病做斗争，与死神抢生命。我们42名队员每个人都是勇士，都经历了成长，都没有辜负社会、医院、家人和我们自己的期望，相信我们一定会战胜疫情，迎来胜利那一天。”