湖北卫健委：疫情防控任务不是少了而是更多了

“武汉主战场疫情扩散基本阻断。但0报告不等于0风险，现在防控任务不是少了、轻了，而是更多了、难度更高了、责任更重了。”在昨天举行的湖北省新冠肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上，湖北省卫生健康委员会副主任柳东如说，随着经济生活逐步恢复和逐步解除离鄂离汉通道管控，人员流动性加大、人员集聚带来的反弹风险增加，零星散发病例和局部暴发疫情风险仍然存在，湖北、武汉防控任务仍然艰巨繁重。

内防反弹

织牢织密三张“网”

柳东如表示，湖北省在内防反弹的同时，要切实做好外防输入，健全从国门到家门的防控措施，防止外部疫情输入引发本地疫情流行。

在内防反弹方面，湖北省将着力织牢、织密三张“网”：一是发热门诊监测网，湖北省全面落实预检、分诊和首诊负责制，坚持信息公开透明，杜绝漏报、瞒报；二是社区联防联控网，守好社区一线防控阵地，持续做好四类人员排查和管控，及时发现、处置可疑情况；三是充分发挥专业防控力量作用，查清每一个病例的来源，尽量将可能感染的人员全部筛查出来，把传染源、传播途径彻底查清楚，一旦出现偶发、散发病例，对病人应收尽收、应治尽治、对密切接触者应隔尽隔、应检尽检。

外防输入

对四类人员分类处置

外防输入方面，柳东如表示，湖北对境外来鄂人员实行健康申报；对境外来鄂人员中的四类人员一律按规定就地进行分类处置；对其他境外来鄂人员由各市州点对点接返，以入境时间为起点集中隔离医学观察14天；所有境外来鄂人员一律纳入当地社区疫情防控体系。

对于无症状感染者，湖北省疾病预防控制中心党委书记刘家发说，无症状感染者也可成为传染源，具有一定传播风险，湖北省对无症状感染者严格管理，无症状感染者应集中隔离14天，隔离期满后连续两次核酸检测阴性者，可解除隔离。隔离期间出现症状立即收治。

“对无症状感染者，公众不必过分担忧，但保持良好的卫生习惯是必要的。”刘家发说。

解除管控

除武汉外离鄂交通卡口全拆除

柳东如说，随着疫情形势的好转，全省正在逐步解除离鄂离汉通道管控，武汉还将有计划地解除社区封控。随着这些社会管控措施的解除，需要采取更精准、更主动、更有效的防控措施。进一步强化社区、单位、集体、个人依法主动健康申报的责任，发现有传染病病人和疑似病人要向疾控或医疗机构报告。对任何隐瞒、谎报、缓报传染病疫情的违法行为坚决依法处理。

此外，记者3月28日从湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，截至3月27日，湖北省除武汉市外各市州的1450个离鄂交通管控卡口，已经全部拆除完毕。

据悉，为了确保做好疫情防控工作，湖北省前期共设置了1501个交通管控卡口，其中，武汉市51个，其他市州1450个。从道路类别来看，共有高速公路卡口355个、国省道卡口1146个。3月24日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，从3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。

通告发出后，除武汉市外，各地在两天内陆续拆除了所有卡口。自4月8日起，武汉市将全面解除离汉离鄂交通管制，并将在当日拆除剩余全部卡口。

目前，湖北防控形势整体向好，但境外疫情严峻，本地传播风险依然存在。要抓实抓紧抓细各项防控工作。据介绍，湖北仍在院治疗2896例，其中重症754例、危重症245例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者277213人，尚在接受医学观察1329人。据新华社