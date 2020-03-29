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西藏自治区第三人民医院感染科主任索朗卓玛——

西藏医疗救治水平今非昔比

人民网记者  徐驭尧

2020年03月29日08:20 来源：人民网－人民日报

　　“出院，清零！”当西藏唯一一例新冠肺炎患者走出西藏自治区第三人民医院时，感染科主任索朗卓玛眼睛湿润了。行医近30年，索朗卓玛深知，若非西藏医疗技术和水平快速发展，这名患者的救治之路，绝不会这般顺利。

　　索朗卓玛的母亲年轻时是一名农奴，在给地主干活的时候弄伤了一只眼睛，最终因此失明。本来眼睛伤得并不重，但地主却从未想过给索朗卓玛的母亲救治——谁会在意农奴的眼睛是否完好呢？

　　这道伤刻在母亲的眼睛上，也留在了渐渐懂事的索朗卓玛心里。小卓玛暗下决心：“我长大了一定要当一名好医生，把母亲的眼睛治好，也让更多人不再因疾病受苦。”

　　命运似乎看到了小卓玛的努力，1987年，她如愿考入位于四川成都的华西医科大学，终于实现了自己从小的理想。

　　刚开始读预科班的时候，和很多内地的同学比，索朗卓玛的基础比较薄弱。有时老师讲的内容别人一听就懂，她却要反复学很多遍才能搞明白。但她不服输，除了老师课堂讲授的内容，她还利用课余时间努力学习各类医学知识，希望能够早日学有所成、报效家乡。

　　1992年毕业后，索朗卓玛扎进西藏昌都的山沟沟里，“那里医疗条件差，很需要像我这样从医学院毕业的医生去支持。”索朗卓玛在那里一待就是14年，2006年，她从昌都调到拉萨，进入西藏自治区第三人民医院。

　　这些年，索朗卓玛亲眼见证了西藏医疗条件的变化。她工作不久，接诊了一名转来的患者。这名患者得了阑尾炎，因乡村卫生院没有治疗条件，病情在漫长的转运途中恶化，最终没有救过来。而今天，面对新冠肺炎，西藏及时发现患者并收治，组织医疗团队，最终治愈，整套应对流程和治疗水平已经达到国家标准。西藏医疗救治水平今非昔比。

　　截至去年10月，西藏人均预期寿命从和平解放前的不到35.5岁提高到70.6岁，1548个医疗机构守护着各族群众的健康，基本控制并清除包虫病、大骨节病等高原性地方病。此外，通过一系列健康扶贫精准救治，西藏“因病致贫、因病返贫”建档立卡贫困人口已基本清零。

　　“我们这一代医务工作者是在党和国家的好政策关怀下成长的，一定要加倍努力，守护雪域高原人民的健康。”索朗卓玛说。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月29日 04 版）

(责编：崔元苑、许心怡)


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