抗击疫情离不开命运共同体意识

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”3月26日晚，习近平主席在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话。中方秉持人类命运共同体理念，结合本国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出一系列重要主张，发挥重要引领作用。国际舆论普遍认为，中国致力于同二十国集团其他成员共同释放合作战胜疫情的积极信号，展现了真正的大国担当。

前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的紧密联系及脆弱性。“这是一场全球危机，需要全球应对。”世界卫生组织总干事谭德塞一而再、再而三，不断提醒人们必须携手应对疫情挑战，寻求人类胜利的共同未来。联合国秘书长古特雷斯在峰会上强调，当前形势下，团结至关重要，各国应共同、尽快采取一切“必要措施”应对疫情。“我们坚定承诺建立统一战线应对这一共同威胁。”二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明，展现了共同采取行动的共识。

这是中国为维护全球公共卫生安全尽责担当的重要一页。针对当前全球疫情形势及其造成的严重影响，习近平主席介绍中国经验，阐述中国主张，提出中国倡议，作出中国贡献。坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，有效开展国际联防联控，积极支持国际组织发挥作用，加强国际宏观经济政策协调——来自中国的“四点倡议”，以团结合作为基调，既立足当下又着眼长远，既强调加强疫情防控又兼顾世界经济发展，赢得国际社会积极响应。联合国副秘书长洛科克认为，习近平主席向国际社会“展示了中国与其他国家加强合作、共同应对新冠肺炎疫情这一重大挑战的决心”。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国以自身行动诠释了构建人类命运共同体的重要性。

国际社会公认，中国发挥的建设性作用，为世界各国合力战胜疫情注入了正能量，带来了新希望。疫情在全球多国多点暴发，中国基于本国业已取得的抗疫经验积极支援他国，推动国际合作。中国向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦派遣医疗专家组，实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助，同100多个国家和国际组织开展近20场经验分享视频会议，让世界同感中国患难与共的情怀、天下为公的胸怀。习近平主席倡议尽早召开二十国集团卫生部长会议，建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议，发起二十国集团抗疫援助倡议，倡议制定二十国集团行动计划……人们相信，随着这一系列务实倡议付诸实施，应对疫情国际合作必能取得极大进展。

疫情在全球蔓延，世界需要真心英雄。为了保护人类生命，为了恢复全球经济稳定，为了奠定强劲、可持续、平衡和包容性增长的坚实基础，中国呼吁国际社会直面挑战、迅速行动。中国以世界人民健康福祉和全球长远发展为使命，与世界各国同舟共济、守望相助，不断谱写着构建人类命运共同体的新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年03月29日 03 版）