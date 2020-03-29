加强政策协同 提振市场信心

习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会发表重要讲话，体现了中国支持二十国集团加强协调合作、稳定世界经济的积极态度。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的重要讲话展示了中国负责任的大国担当，为维护全球产业链供应链稳定和恢复世界经济增长注入了信心和动力。

“让人们重拾对世界经济未来的信心”

“疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。”习近平主席发出倡议，强调加强国际宏观经济政策协调的重要性，对此国际人士给予高度评价。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示，在新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下，不少人对世界经济前景悲观，习近平主席的重要讲话展现了中国作为负责任大国的担当。“国际社会加大政策协调力度，将有助于缓解世界经济下行压力，让人们重拾对世界经济未来的信心”。

“2008年国际金融危机已经证明，只有各方携手努力才能共渡难关。同时，国际社会认识到二十国集团可以在其中发挥不可替代的作用，以及中国在促进全球经济增长中的重要角色。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示，要减少疫情带来的负面影响，实现经济增长，需要各国共同确保全球供应链开放稳定，消除经济制裁等狭隘的人为障碍，提振全球市场信心。

意大利国际事务研究院主席费罗奇说：“目前多家研究机构数据均显示，疫情对经济供需两侧都造成了巨大冲击，世界经济将面临衰退的风险。在经济全球化的今天，遏制经济危机需要在国际范畴就财政、预算和货币政策等方面进行政策协调、共商对策。”

在菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯看来，二十国集团国家协调合作将产生巨大影响力。大家可以调动政策工具、资金技术和影响力来引领全球经济复苏，并帮助那些受疫情影响较为严重的发展中国家和新兴经济体。

“新冠肺炎疫情席卷全球，对世界经济造成巨大冲击。在此关键时刻，需要国际社会加强经济合作，稳定金融市场，采取积极的货币政策刺激经济增长。”《走进比利时》杂志社总编辑弗朗索瓦·曼森表示，世界经济要重回增长轨道，必须要构建开放型经济。在这次特别峰会上，习近平主席再次强调了开放合作的重要性。“中国作为世界主要经济体，曾在应对国际金融危机的过程中发挥重要作用，在此次应对全球性公共卫生危机及次生危机的过程中必将发挥重要作用。”

“感谢中国及时伸出援助之手”

习近平主席呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。国际人士认为，在此特殊时期，习近平主席提出的一系列重要倡议，为提振全球市场注入强大信心。

“这次疫情是全世界共同面临的危机，但其中也蕴含着合作的机遇。”捷克科学院哲学所全球研究中心主任赫鲁贝克说：“希望在这次危机之中，各国能够看到国际合作的重要性，切实地避免贸易保护主义和孤立主义，携手为全球经济尽快复苏而努力。”

习近平主席在重要讲话中提出，中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。日本庆应大学教授大西广认为，这体现了中国秉持人类命运共同体理念，与各国携手打赢这场重大传染性疾病阻击战的担当。中国不仅向日本援助口罩等医疗物资，还积极向意大利、巴基斯坦等国提供人员和物资援助，中国做法值得高度赞扬。

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉表示，疫情正在非洲蔓延，和欧美国家相比，非洲国家缺少应对疫情的技术和物资。中国现在不仅是非洲新兴市场国家的主要消费品来源，更是非洲防控疫情所需物资的主要来源。“我们看到中国向许多非洲国家提供了大量急需的防护物资和技术援助，感谢中国及时伸出援助之手。”

南非经济学家马丁·戴维斯注意到，在疫情期间，中国对“一带一路”沿线国家和地区进出口总额保持增长态势，占中国对外贸易总额的比重首次超过30%，成为驱动全球经济增长的火车头。“从向疫情较重国家捐赠口罩、防护服和医疗设备等防护物资，到与世界各国分享抗疫经验……中国敞开胸怀与世界共同抗击疫情，充分展现了负责任大国的担当。”

“世界都在期待中国经济恢复活力”

中国正在积极有序推进复工复产，为稳定全球产业链供应链发挥重要作用。“中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。”中国实实在在的举措，赢得国际人士的广泛称赞。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在记者会上回答本报记者提问时说，“中国正在从危机转向恢复，也在向世界其他国家提供专业经验。中国是医疗卫生用品和救治经验非常重要的来源，并积极与世界分享经验和物资。复工复产对中国是好事，对世界也是好事。”

埃及金字塔政治与战略研究中心高级研究员法拉哈特表示，目前中国各地积极复工复产，这不仅有利于中国国内的供应链运转，促进中国商品出口，这对急需中国产品的国家来说更是利好消息。

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，中国在有序复工复产、稳定全球产业链和供应链方面发挥了重要作用，“不仅有利于保障国际贸易和产能合作平稳有序，延续全球产业链和供应链，而且让其他国家提振信心，看到了中国疫情防控的积极成效以及中国经济的巨大韧性和潜力。”

“中国各地正在有条不紊地展开复工复产，生产效益逐渐显现。中国以自己的实际行动，为稳定全球产业链供应链发挥了举足轻重的作用，有力提振了市场信心，让人们对世界经济发展保持乐观期待。”埃及赫勒万大学经济学教授哈菲兹说。

“改革开放以来，中国经济发展取得辉煌成就。特别是2012年以来，中国始终是全世界的焦点。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多认为，中国为应对疫情冲击采取了积极灵活的财政政策和货币政策，持续扩大开放，为低迷的世界经济注入了信心。

“我们非常高兴地看到，中国在很短时间内遏制住疫情蔓延，并开始恢复生产，这对当前全球抗击疫情非常重要。”波兰华沙商会会长特拉契克表示，目前，很多欧洲国家都得到中国援助的紧急医疗物资，对正处在抗疫最艰难时期的欧洲来说，这是非常宝贵的支持。“受疫情影响，欧洲的制造业和进出口贸易都受到巨大冲击。作为世界工厂和世界经济重要引擎，中国开始复工复产，给予欧洲和世界极大鼓舞并坚定抗疫的信心。”

法国历史学家贝尔纳·布里泽表示，作为世界第二大经济体和全球产业链的重要一环，“中国的复工复产将为世界经济复苏注入动力。世界都在期待中国经济恢复活力，不仅因为中国是世界贸易大国，更重要的是，中国让其他受疫情影响的国家看到了疫情终将被战胜、经济和生活得以恢复正常的希望。”

（本报北京、东京、罗马、曼谷、布鲁塞尔、华沙、约翰内斯堡、华盛顿、堪培拉、开罗、里约热内卢、巴黎3月28日电 记者俞懿春、刘军国、韩硕、赵益普、任彦、于洋、万宇、李滢嫣、吴乐珺、陈效卫、刘慧、黄培昭、李晓骁、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2020年03月29日 03 版）