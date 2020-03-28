“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”在武汉市，华中科技大学同济医学院附属同济医院近2000名党员、4000多名职工奋战在抗疫一线，他们用行动践行初心使命，体现责任担当。

疫情初始，一封封请战书递向院党委，陈孝平、马丁两位院士带头签名，党员们主动放弃休假返岗，他们中有首批支援金银潭医院、经历过感染又重返岗位的急诊科党支部书记钟强教授；有曾经抗击非典，如今又主动要求前往发热门诊的胡娜护士长；有辗转返城的医生、有推迟婚礼的护士……“疫情当前，我们必须站出来！”发热门诊临时党支部书记李刚说，这是大家共同的心声。

抗疫战斗中，一名党员就是一面战旗。

同济医院党委领导班子带头，党员干部临危不惧，奋勇向前。副院长刘争从疫情一开始就带领医务处等部门战斗在防控一线，至今仍在坚守；中法新城院区被确定为首个危重症患者救治医院后，党委副书记、纪委书记胡俊波临危受命担任院长，通宵达旦守在院区改造一线；副院长、光谷院区院长刘继红将儿子送到中法新城院区抗疫一线后，又马上组织起光谷院区的危重症患者救治工作。

医院第一例妊娠合并高度疑似新冠肺炎孕妇手术，没有先例可循，妇产科党总支书记、产科主任冯玲教授穿上防护服，拉住年轻医生说，“这个手术我来”；手术室第一支部书记何国龙支援火神山医院建设，不眠不休大战三天，又马不停蹄转战光谷科技会展中心方舱医院，他说：“我是党支部书记，这个时候，我不上谁上？”

在发热门诊临时党支部，护理部主任汪晖带领45名党员护士组建起咽拭子采样突击队，儿科肾病免疫心脏病党支部组织委员张晓乐在生日那天穿上防护服，调到发热门诊担任护士长，当天就完成100多个咽拭子采样。光谷院区确定为危重症患者救治定点医院后，她又进驻重症发热病房，继续奋战。

麻醉科党支部书记万里组织了党员为主的“插管战斗队”，支委迟晓慧、党员高峰、杨萍等队员实施插管200余例，实现100％成功和麻醉医生零感染。以党员为主的“护心队”“护肾队”“中医药治疗队”等8支小分队精准施策，在危重症患者救治中发挥着关键作用。

困难在哪里，党员就冲锋在哪里。

在抗疫战斗中，快速改造扩大病区成为重中之重。但是，工人难寻、材料难购、运输难通。怎么办？紧急时刻，副院长唐锦辉带领后勤党总支所属党员职工放弃休假，全员上岗。

1月25日，中法新城院区被确定为首个危重症患者救治基地，随后光谷院区也确定为危重症患者救治基地，两个院区一线临时党支部与后勤、院感、护理部门论证商讨、确定方案，大家齐心协力，15天改造7万余平方米病区并开放2025张重症床位。

在这场特殊的战斗中，同济医院各级党组织和党员职工勇于担当、勇于战斗、勇于奉献，截至3月18日，累计收治重症和危重症病人3275人，进行确诊和疑似患者手术216例，出院重症危重症病人2101人，累计接诊发热病人36508人次。

防控疫情的同时，其他患者的寻医问药也不能耽误。同济医院一手抓抗疫，一手抓治疗，千方百计满足各类患者就医需求：当新冠肺炎病人拥挤在门诊时，门诊党支部和信息党支部密切配合，开通发热门诊在线咨询，缓解病人情绪，减少交叉感染；而针对非新冠肺炎的慢性病患者，又开通居家视频问诊方式，500多名专家紧张防疫之余提供其他医疗服务。

“党旗是战旗，白衣为战袍，抗击新冠肺炎是战场。在这样一场大考面前，华中科技大学党委全力关心支持同济医院的抗疫工作，我们的党员和医务工作者冲在一线、战在火线，我坚信我们必将取得最终胜利。”同济医院党委书记吴菁说。