肾科专家举行直播研讨会 呼吁建立重大疫情疾病分类管理应急预案

近日，由《中国医学论坛报》壹生APP主办的“院士同连声，武汉零距离”肾科专家直播研讨会举行。解放军东部战区总医院刘志红与武汉疫情一线的多位肾科领域的权威专家进行连线交流，共同探讨疫情下的肾病管理，并就建立重大疫情疾病分类管理应急预案交换了意见。北京大学第一医院赵宁教授主持此次研讨会。

山东大学齐鲁医院胡昭教授提出：“在新冠病人救治中，要能早期发现肾脏损伤，及早监测到引起肾脏损伤或者引起多脏器损伤炎症风暴的存在，以及其他包括低氧因素和各个方面影响肾脏因素的预判，这是中国肾脏科医生在新冠救治过程中得出的宝贵经验。”

华中科技大学同济医学院附属同济医院徐钢教授分享了一项关于新冠肺炎患者急性肾损伤（AKI）的研究。“新冠患者入院时肾损伤较为常见，我们研究了701名新冠患者中，36人发生急性肾损伤，AKI发生率与患者住院期间死亡率明显相关。因此，在抗击疫情当中监测肾功能情况、及时发现AKI非常有帮助，可以提示我们尽早干预、改善患者预后。”他说。

浙江省人民医院何强教授先后在江汉方舱医院和黄陂方舱医院院长工作。他表示：“肾脏科医生在方舱医院中发挥了很大作用，能够用受过专业训练的眼睛及时地把很多重症病人，特别是肾脏病患者找出来，把这些病人及时转诊，避免发生相关意外。”

解放军东部战区总医院刘志红院士指出：“在重大疫情下，如何对患者进行分类管理，保障正常的医疗秩序？是否有必要建立透析病人到定点医院做血液净化透析的模式，如何健全这种模式，在下次疫情来临时，让血液透析患者有序地进行定点治疗等一系列问题值得肾脏科医生和专业医护人员进一步探讨，为未来国家更加科学有效地应对疫情作准备。”

基于抗击新冠疫情的经验，中南大学湘雅医院肖湘成教授提出三点建议：“首先，应针对应对特殊人群如尿毒症（终末期肾脏病）患者建立完善的应急救治机制；其次，未来血透中心规划建设，需考虑通风设备的完善，避免把血透室密闭在狭窄的空间；第三，应建立病人预分检机制，并加强医护人员疾病防护隔离的培训。”