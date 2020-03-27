人民网·人民健康发起居家健身系列活动

“疫情防控期间，如果宅在家不锻炼，人就觉得没有精神。在家跳跳广场舞，既解闷又能活动筋骨，还能缓解焦虑和压力。可谓一举多得！”

“居家锻炼也不落下，跳一跳啦啦操、健美操，宅家健身两不误。不只是我跳，我家上至80多岁的老人，下至5岁小孩，都跟着我在家跳操。”

疫情不结束，外出不能聚集，这可憋坏了爱跳广场舞的大妈大伯们。近日，人民网·人民健康发起“客厅广场舞”、“居家啦啦操”等居家健身活动，号召广大广场舞爱好者、啦啦操爱好者、健身爱好者参与，活动得到国家体育总局体操运动管理中心、全国排舞广场舞推广中心、全国啦啦操委员会大力支持。同时为人民健康抖音官方账号“人民广场”提供大量优质视频，视频在“人民广场”平台上得到网友的认可，截止3月25日获44.1万点赞。

居家锻炼有妙招 广场舞脚步不停歇

为了丰富群众“宅”在家中的生活，倡导健康的生活方式，缓解因疫情防控带来的紧张焦虑情绪，人民健康和抖音联合发起了“客厅广场舞”活动，号召网友不出门、不聚会，调节心情锻炼身体，跳“云”广场舞。

人民网·人民健康联合抖音、西瓜视频自1月31日发起#客厅广场舞#话题，旨在宣传科学抗击疫情，在家中防护或隔离期间强健身心，为这场人民战“疫”共同加油助力。

全国排舞广场舞推广中心专业技术委员会副主任陈丹萍表示，在抗击疫情时期，宅在家里跳广场舞，同样能锻炼身体，不给社会添乱。

国家体育总局体操运动管理中心副主任郭振明认为，无需出门，通过录制短视频的方式参与体育活动。不仅可以避免因人群聚集而导致的病毒交叉感染，还能开拓家庭健身交流阵地，营造和谐互助的氛围。

“不论是在户外跳广场舞还是在家跳广场舞，健身效果都是一样的。” 陈丹萍说，宅在家里跳广场舞，带动家人一起参与，一起锻炼，有助于家里关系和睦相处。

宅出健身新理念 居家啦啦操花样多

疫情就是命令，防控就是责任。为响应国家体育总局发文的《国家体育总局办公厅关于大力推广居家科学健身方法的通知》，2月9日，人民网·人民健康联合全国啦啦操委员共同策划“居家啦啦操·加油中国”活动，参与者带#居家啦啦操#话题上传至抖音或西瓜视频，由人民网·人民健康选取优质视频，在人民健康官方抖音、西瓜号发布。截止3月25日，话题播放量达213万次。

全国啦啦操委员会执行副主任李育林表示，啦啦操宗旨在于传递运动活力，它集结了体育的要素，也赋予了舞蹈的美感。 “居家啦啦操·加油中国”活动，给大家提供展示啦啦操之美平台，同时还能强身健体。

“对于没有舞蹈基础的人而言，可能认为啦啦操专业性较强，全套跳下来比较吃力。那可以选择简单动作，或是踢踢脚踩踩健身步，都可以起到强身健体的作用。”李育林说，在家多跳啦啦操，对腰背疼痛，下肢无力，脖子酸胀等都有很好的舒缓效果。

“特殊时期特殊对待，每个人都应尽量减少外出。只要心中保存对舞蹈的喜爱，在哪都能跳出自己的精彩。” 全国排舞广场舞国家级教练员裁判员郑军提醒，居家锻炼，充分的热身和拉伸必不可少，同时也要注意适量原则，劳逸结合，切忌运动过度。