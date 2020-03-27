“患流感戴口罩”写入法条

疫情当前，从倡导做好个人防护，到“一米线”自觉排队，每个环节都在呼唤文明的力量。昨天上午，市十五届人大常委会第二十次会议对《北京市文明行为促进条例（草案）》进行二审。公共场所咳嗽、打喷嚏时遮掩口鼻，患传染性流感时佩戴口罩，使用公筷公勺进行分餐等内容都被纳入文明行为规范，而“屡教不改”的高空抛物、逆行占道等不文明行为，将被从重处罚。

传染病患者须配合检验、隔离治疗

市人大法制委员会副主任委员孙力介绍，调研中，有常委会组成人员、代表提出，应当结合此次新冠肺炎疫情防控，从文明行为角度作出相应规定。据此，二审稿增加相关内容，提出，在公共场所咳嗽、打喷嚏时遮掩口鼻，患有流行性感冒等传染性呼吸道疾病时佩戴口罩；传染病患者配合相关检验、隔离治疗等措施，如实提供有关情况；不滥食野生动物，不非法买卖野生动物及其制品；遇有突发事件时配合各项应急处置措施。同时，在文明用餐方面，提出要适量点餐，用餐实行分餐制、使用公筷公勺。

拒不改正将从重处罚

孙力表示，法制委员会经研究认为，文明行为涉及市容环境卫生、交通、控烟、养犬、旅游、网络等多领域的法律法规。草案二次审议稿规定的一些重点治理行为，都属于违法行为，在23部现行法律、法规、规章中均已规定了法律责任，从立法技术角度看，条例不再重复规定，主要解决好法律衔接问题。

为进一步严惩不文明行为，二审稿修改了关于从重处罚的规定，提出，实施本条例规定的不文明行为，拒不改正或者多次违反的，有关行政执法部门可以在法律、法规规定的行政处罚幅度范围内从重处罚。

此外，草案一审稿曾规定对拒不配合执法的行为可以予以曝光，为避免侵犯公民个人隐私、人格尊严，二审稿删去相关内容，并与治安管理处罚法和刑法作出衔接性规定。

快递外卖闯红灯逆行 企业最高可罚五万元

二审稿明确，对互联网租赁自行车经营企业和快递、外卖企业，应从文明行为促进和信用处罚的角度进行规范。违反本条例规定，未采取措施促进本企业相关人员遵守交通秩序、文明出行，造成严重不良影响的企业，交通部门、市场监督管理部门可以约谈企业负责人，责令整改；拒不改正的，可以处一万元以上五万元以下罚款，并将其纳入公共信用信息平台。（记者 高枝）