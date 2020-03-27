重视对无症状感染者的防控

境外疫情快速蔓延，带来的输入性风险持续增加。对此，北京决定从3月25日零时起执行两项措施：所有从北京口岸入境人员不分目的地，全部就地集中隔离观察，全部做核酸检测；14日内从其他口岸入境进京人员，全部集中隔离观察，全部做核酸检测。与此同时，国务院联防联控机制也要求各级海关对来自口岸重点防控国家的交通工具100%进行风险布控，100%实施指定地点登临检疫。

这些举措的实施无疑将大大提升防控的质量，但可以想见，这一过程中，我们还是会不可避免地遭遇一些困难，突出一个就是对于无症状感染者的处置。无症状感染者是指无临床症状（如发热、咳嗽、咽痛等），呼吸道等标本新冠病毒病原学或血清特异性免疫球蛋白M（IgM）抗体检测阳性者。根据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第六版）》，无症状感染者不是确诊病例，因此不算新增感染病人。3月4日国家卫生健康委公布的第七版中，对这一规定没有改变。

围绕这一群体，相关的处置措施是集中隔离14天并接受卫生部门的监测。如果他们在隔离期间出现症状，会被归类为确诊病例。另外，在中国传染病的网络直报中，无症状感染者在2小时内作为独立类别单独报告，只是不对外公布。这些规定当然有其依据，不过确实面临一个问题：无症状感染者隔离满14天后，若核酸检测还是阳性并且一直无症状，是否还要继续隔离下去。如果要隔离下去，可能有相当一些人要长期被隔离。毕竟，已经出现了一个多月的时间内，病毒核酸检测呈阳性但无症状的案例。

这些无症状者当然是有传染性的，但传染性的大小是否与有症状者相同，存在争议。目前对此的研究成果有限。根据既有的少量研究，无症状者造成的病毒传染约占总数的10%。同时，世界卫生组织的评估认为，基于现有的数据，新型冠状病毒主要是由已出现症状的患者传播的。笔者认为，即便如此，对于无症状者，无论是入境人员还是境内人员，只要持续出现病毒核酸检测阳性，还是应当长期隔离下去，而不限于14天。

当前，国内疫情的“战果”来之不易，国外疫情愈演愈烈。严加防控，包括管好无症状感染者，才能防止境外的病毒星火入境导致已经遏制的疫情死灰复燃。