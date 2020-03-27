地铁安全要为有序复工作好准备

上班需要坐地铁，又怕人多不安全，咋办？北京地铁在全国首创预约制，乘客可通过公众号预约乘车，凭借生成的二维码快速进站。这一创新之举，既减少了乘客的排队等候时间，又便利了地铁部门的运营调度，可谓一举两得。

2017年起，北京的轨道交通客运量开始超过地面公交运送人次，标志着我们进入了真正的“地铁时代”。近700公里的运营总里程，20余条运营线路，让地铁成为北京的交通大动脉。特别是在疫情防控和复工复产两手抓的背景下，地铁的平稳有序运行，既关乎你我安全，也影响城市运转。除了预约乘车这种乘客看得见的“非常办法”，北京地铁还进行了不少尝试。比如，通过勤拉快跑降低满载率；利用分析模型摸清客流涨落规律；安装固定式测温设备，加大导流围栏摆放宽度，确保进站队伍间距达标……既讲科学，又讲精准，这套组合拳是北京地铁守土尽责的生动表现，我们要为之点赞。

数据显示，北京的重点工程复工率已超过80%，商务楼宇复工率更是达到了9成以上。但必须看到，大中小学还没开学，很多公司复工后也在执行AB班轮岗制，更有大批务工者尚未返京，整座城市的人流远未达到峰值。这意味着，对于北京地铁更严峻的考验还在后头。目前，预约制仅在天通苑站等几个地方的早高峰段试运行。地铁方面必须以时不我待的紧迫感抓住这个时间窗口，及时总结经验，不断补齐短板，力争未雨绸缪，为未来城市生活全面回归正轨提供保障。疫情防控关乎所有人的生活，广大市民不论坐不坐地铁都不是局外人。积极配合、多提意见，争取与相关方面磨合出一套兼具效率和安全的出行方案。

在克服困难中发展壮大，在应对挑战中超越自我，这样的故事贯穿于北京城市发展的每一步。从长远看，疫情终会过去，但这场风波势必成为一次磨砺发展成果、提升治理水平的契机，倒逼着各个城市运行保障部门变得更具“韧性”。就地铁而言，从按里程计费，到扫码乘车；从可查拥挤程度，到夏季“因厢定温”，近些年的管理日趋精细化、人性化。如今应对疫情的过程，其实也是再一次倒逼自己走出舒适区。特别是在北京城市精细化治理走向深入的背景之下，优化公共出行的便捷度和安全性，乃提升城市和谐宜居程度的题中应有之义。

统计显示，北京地铁的客流量和“勤快程度”位列全国第一，北京人的绿色出行比例已达7成左右。坚持首善标准，抓住每个机会，让地铁跑在城市精细化治理进程的前列，必将为城市高质量发展注入更多动力。