互通互认让健康码畅行无阻

疫情之下，健康码成了出行“神器”。这种以大数据为基础，反映个人疫情风险级别的二维码，只要扫一扫就能代替繁琐的登记和询问，在特殊时期相当于流动人口的第二张“身份证”。随着复工复产节奏加快，健康码也迎来使用高峰。

“亮码”通行好处虽多，但在普及过程中，也遭遇了一些梗阻。有些地域间未实现数据互通，“一城一码”给人们的跨城流动带来不便。更令人无奈的是，就算数据已经打通、政策明确互认，可一旦到了乘坐交通工具、出入社区等具体场景中，健康码的使用规则又往往不统一，很多卡口坚持“我的地盘我做主”。此外，健康码毕竟是新生事物，一些老年人成了“扫码困难”群体，要么是手机老旧缺少相应功能，要么自己不会申请不懂操作，“使用不友好”的抱怨一直存在。

有码不认、有码难行，给为“提速”而生的健康码带来了很多无谓损耗。这里头，其实反映出一些治理上的老问题。比如，传统治理模式是条块分割、“各管一段”，一旦条块间不“通约”，就容易出现真空地带。还有一些地方在治理中存在路径依赖，总想着多一事不如少一事，用新技术新东西怕招惹是非，一些便民举措便被束之高阁。

当前，全国各地生产生活正加速重归正轨，一个小小的健康码，蕴藏着“让信息多跑路，让群众少跑腿”的智慧。当务之急，除了在技术上做文章，相关部门更要从制度上疏通堵点。具体到现实场景中，则更需要讲究方法、体现温度。比如，上海一对老年夫妻因手机老旧无法提供健康码被拦在市场门外，民警用自己的手机为老人办理并让他们拍照保存；比如，北京“健康宝”在新版本中推出了“他人代查”功能，即使忘带手机也能查到健康信息。事实证明，只要发挥主观能动性，全社会都能充分享受到技术进步的红利。

当然，健康码本身也有完善的空间。目前，疫情外部输入风险增大，各地口岸管理的严格程度不一，有些非重点地区的无症状感染者很可能成为“漏网之鱼”。一个本来手持绿码的人，一旦与无症状感染者接触，健康码也可能隐性变质，流动起来反而更加危险。这个意义上看，是否统一全国各地的入境管理政策等，确保健康码名副其实，为互通互认打下扎实基础，也应成为相关部门思考的重点。