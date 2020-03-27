目前北京3.8万名社区医务人员“零感染”

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，截至3月25日，全市社区卫生机构累计服务和管理密切接触者和高风险人员20279人、境外进京人员20682人；提供门急诊服务669.7万人次。目前，全市3.8万名基层社区医务人员实现“零感染”。

高小俊介绍，疫情发生以来，全市社区卫生服务人员全身心地投入到疫情防控之中。全市4000余个家庭医生团队全部融入辖区社区管理网格，实现家医团队与村（居）委会疫情防控工作无缝对接，在辖区政府统筹下，共同落实联防联控任务。家医团队主动公示人员信息和电话，接受居民健康咨询；通过“身边家医”APP、人工智能语音系统、微信公众号等方式，向辖区居民推送防控信息，开展网上健康咨询与健康监测，提升疫情防控的精准和高效。1月23日至3月25日，全市家庭医生团队累计向居民推送各类健康信息（微信、短信）2251.5万条，发放各类宣传材料213.9万份。

1月23日至3月25日，社区卫生服务机构提供长期处方服务96.7万人次，其中三个月长期处方服务37.4万人次，长期处方服务是2019年全年服务量的29倍。

社区卫生服务机构积极做好院感防控，尽力适应居民日常诊疗需求。实行进门测温、排队1米线、线上开药方、取药无接触和摘门帘、常通风、勤消毒等防疫就诊措施。同时加强全员培训，做细预检分诊、优化诊疗流程，实施预约就诊、严格执行诊室诊疗“一医一患”，最大限度降低交叉感染风险。1月23日至3月25日，社区卫生服务机构提供门急诊服务669.7万人次，如剔除长期处方因素，比2019年同期还增长25%。此外，社区卫生服务机构为社区居民提供出诊服务4万余人次。

社区卫生服务人员与街乡、村居工作人员一道，在路口、关卡等检查站点值守，严防疫情输入与扩散；对密切接触者、高风险人员、来返京人员，以及集中或居家隔离期间的人员，规范进行健康随访和健康监测，处置异常突发疫情；对辖区复工复产单位进行防控培训和指导等。截至3月25日，全市社区卫生机构累计服务和管理密切接触者和高风险人员20279人，服务和管理境外进京人员20682人；对密切接触者、高风险人员、来返京人员进行集中、居家隔离医学观察119.2万人次；对20847个复工复产工地、办公楼宇、企事业单位进行疫情防控技术培训和专业指导。（记者 李祺瑶）