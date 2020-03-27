中国药谷首场线上招商会举办

3月26日，由中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地主办、火石创造承办的中国药谷线上招商会以线上直播形式举办，来自全国各地100余家生物医药和医疗器械项目300余人参加线上招商会。

会上，大兴区区委副书记、区长王有国介绍了大兴区生物医药健康产业发展定位和未来规划，并指出举办线上招商会是在首都疫情防控特殊时期的创新举措，也体现了大兴区委区政府始终将“生物医药产业”作为主导产业，全力打造具有国际影响力的“中国药谷”的坚定决心。在市委市政府的大力支持下，大兴区生物医药基地将实现扩区发展，在原有13.4平方公里的基础上再扩区9.1平方公里，并将京南物流基地和东南工业区纳入政策区范围，作为医药产业延展片区，整体形成30平方公里组团式发展。大兴有意愿、有条件、有能力承接更多的高精尖项目落地。特别是随着北京大兴国际机场的开通运营和临空经济区建设的实质性起步，我们有充分的信心，让生物医药产业在大兴这片充满希望和机会的热土上，孕育出更多的发展奇迹。

会上，大兴生物医药产业基地与火石创造签订战略合作。火石创造是大兴区生物医药产业数字化平台建设单位。双方将进一步在产业研究、培训、精准招商、企业服务资源导入等方面展开合作，推动基地产业发展。肿瘤精准诊治平台项目、创新药CRO服务平台项目、基于脑机接口的神经损伤康复系统项目、肿瘤及罕见病治疗项目进行了线上路演。中关村医疗器械产业园作为专业创新孵化平台代表进行了载体推介。

据中关村大兴生物医药产业基地工委书记、管委会主任田德祥介绍，近年来，大兴生物医药产业基地立足首都加速生物医药产业聚集及中关村品牌，高位发展生物医药产业，打造了以“检定研发”为主导板块，“生物制药、医疗器械、现代中药、创新化药”为主体板块，“大健康、动物药”为拓展板块的“1+4+2”发展格局。目前，园区已经入驻3000余家企业，包括世界五百强费森尤斯卡比、中华老字号同仁堂、百年协和、民海生物等一批国内外龙头医药企业，培育了热景生物、华脉泰科、阿迈特、华科精准等一批拥有全球领先技术的高科技项目，集聚了以中国食品药品检定研究院、中国医学科学院药物研究院、中国兽医药品监察所、中国中医科学院屠呦呦青蒿素研究中心为代表的国家级药政检测与药物研发机构，建立了多个院士专家工作站、博士后科研工作站、专业服务平台、行业创新组织等，与美、法等多国企业、院所建立了合作关系，区域国际化水平、品牌影响力不断提升。

田德祥表示，中国药谷的未来有远大的目标，要建成北京乃至全球生命健康科技创新中心、高端产品制造中心、科技服务中心和新兴健康服务产业示范基地，形成真正核心竞争优势和可持续发展能力，成为国内领先、国际知名的千亿级生物医药健康产业创新集群和产业新城即“中国药谷”，推动基地在高端产业聚集、创新生态打造、承载能力提升、品牌形象优化等方面不断取得新突破。

据悉，本次在线招商推介会，吸引了一大批北京、上海、江苏、浙江及全国各地的企业家、行业专业人士和各界朋友。诺华制药、拜耳医药、济川药业、等知名企业代表参与了在线招商活动。在问答环节，各项目积极发言提问，将各自实际项目需求进行线上互动交流，有效推动重点项目签约落地。