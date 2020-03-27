3月25日，中国援建伊拉克抗击新冠肺炎疫情的核酸检测实验室在伊拉克首都巴格达揭牌。图为中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组成员在实验室前合影。

哈利勒·达伍德摄 （新华社发）

3月21日，一批中国政府援助希腊用于抗击新冠肺炎疫情的物资空运抵达雅典国际机场。图为工作人员从国航飞机上卸载中国援助希腊的医疗物资。

马里奥斯·罗洛斯摄（新华社发）

近日来，新冠肺炎疫情在全球多国多点扩散。截至北京时间3月25日12时，除中国外，已有195个国家和地区报告了新冠肺炎确诊病例超33万例，其中逾60个国家或地区相继宣布进入紧急状态。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”中国在全力做好国内疫情防控的同时，还不忘伸出援手，积极援外抗疫，赠送抗疫物资、派出专家组、分享防控经验，同世界各国构筑起抗击病毒的共同防线。中国积极援外抗疫、雪中送炭的举措，受到了中外网友的一致点赞。

元首外交 释放合作信心

3月26日，国家主席习近平在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，此次峰会以视频方式举行。自疫情发生以来，习近平多次与外国政要和国际组织负责人会谈会见、连续开展“电话外交”、向多个国家致慰问电……既介绍了中国经验，也传递了必胜信心。

新华社文章《第一报道 | 习主席“电话外交”中这些信息很重要》统计，自1月22日至3月24日两个多月时间里，习主席同22位外方领导人和国际组织负责人25次通电话。3月23日和24日两天，更是保持了一天3次通话的高频率。

战“疫”时期，中国元首外交保持高频节奏。密集的领导人互动，大背景是日益严峻的全球疫情形势。新华睿思持续跟踪微博、抖音、今日头条等网上热搜榜高热话题以及重大新闻事件，梳理出网友关注的热词，其中，“人类命运共同体”“国际战‘疫’”“中国经验”“海外驰援”四个关键词位居前列。同时，“国际合作”“方舱医院”“共享”“开放”“互助”等成为热搜词汇。

网友发现，习近平主席在外交通电通话中经常用到“患难见真情”“阳光总在风雨后”“铁杆情谊”“感同身受”这样的暖心话语，表达中方的关心支持，传递同舟共济、携手抗疫的坚定信念。“让合作的阳光驱散疫情的阴霾”“病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之”……这些话语让中外网友备感温暖。央视《联播+| 九张海报，感受国际战“疫”的“中国温度”》将习近平主席掷地有声的金句制作成海报，迅速在社交媒体上传播开来。

新华网梳理发现，在与外国领导人的通话中，“合作”二字是习近平强调的关键词。新华社文章《一天3次通话，习主席密集发出团结合作的中国倡议》指出：习主席同3国领导人通话，一方面表达中方对3国抗疫的慰问和支持，另一方面也是通过加强与世界大国、地区大国的沟通协调，进一步推动国际防疫合作、完善全球卫生治理，携手各方、共同抵御疫情对世界经济带来的冲击。

许多网友表示，这展现出了中国做一个负责任大国的风范。网友“聚散皆是缘”说：守望相助，患难与共！

专家驰援 彰显守望相助

近日《中国专家到了，塞尔维亚总统“碰肘”相迎》的文章在社交媒体上刷屏。原来，当地时间3月21日19时30分，中国援助塞尔维亚的6人专家医疗队抵达塞尔维亚贝尔格莱德尼古拉特斯拉国际机场，专机还带来了中国政府紧急筹集的十几吨的呼吸机、口罩、试剂盒等防疫物资。

在央视网的视频中，塞尔维亚总统武契奇、卫生部长、国防部长等在停机坪等候，武契奇与医疗队成员一一碰肘，还在五星红旗上献上深情一吻，以示在塞尔维亚困难时期得到中国政府和人民支持与帮助的深深谢意，这一幕令网友动容。不少网友感叹，看完视频被感动得热泪盈眶，称赞塞尔维亚总统有情有义。

塞尔维亚驻华大使馆官方微博写道：“铁杆朋友”来了！塞尔维亚男子网球名将焦科维奇也在微博用汉语拼音写下了“谢谢，我爱你中国”。网友“快乐每一天”留言道：“你待我真心，我倾我所有！”网友“彭菇凉”表示：“希望在我们的驰援下他们尽快战胜疫情，加油！”

在柬埔寨，当地时间3月23日上午，中国抗疫医疗专家组与中国援助物资也抵达了，这是中国向东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队。柬埔寨首相洪森在其社交媒体账号上直播了中国医疗专家组抵达的过程，他说：“中国医疗队和医疗物资已经来到柬埔寨，与柬埔寨医生分享经验，控制疫情，救治病患。”

网友“孺子牛”留言：“柬埔寨对中国有深厚的感情。中国医疗队携带救援医疗物资到达柬埔寨助力抗疫，这正是柬埔寨所需要的。守望相助，中柬同心！”此次专家组成员主要来自广西，网友“覃德铭”更是赋诗写到：“执甲未卸又扬鞭，远出国门驰援柬。”

暖心互动 凝聚抗疫力量

《与疫情赛跑！中国专家组在意大利开工首日全记录》《中国抗疫医疗专家组进入意大利疫情严重地区》《“把‘中国经验’带到这里 共克时艰”——中国援意大利专家战“疫”日记》……连日来，意大利疫情相关的消息牵动着海内外网友的心。据人民日报客户端报道，3月25日，应意大利政府邀请，中国政府第三批赴意大利抗疫医疗专家组已从福建福州启程。

在海外，“Grazie”（意大利语，意为谢谢）和红色爱心的表情，在中国驻意大利大使馆的海外社交媒体账号下方刷屏；而在中国的社交媒体上，一位意大利女孩创作的抗疫作品也登上了微博热搜。

来自意大利那不勒斯的18岁女孩奥罗拉（Aurora）创作了一幅漫画，画面主体是意大利地图和两名医护人员，一名中国医护人员双腿弯曲，用力从底部支撑起了“意大利”，旁边，一名意大利护士也全力支撑着自己的国家。奥罗拉在个人社交媒体上表示：“这幅画献给护士、医生以及那些从中国来帮助我们的人。希望战斗在第一线的他们能够看到。”

中意网友在这条状态下暖心互动。一名意大利网友说：“他们其实没有这个义务，但他们却在第一时间来了，真的谢谢！”中国网友“Li Yichen”说：“我是一名来自中国的大学生，我们中国人感谢意大利在汶川地震灾害中对我们的帮助！现在也轮到我们来帮助意大利了！”还有中国网友留言：“中国人与你们同在，希望我们能够携手，共同战胜病毒。”

截至目前，中国已向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚等国派出专家组，还与数十个国家分享中国最新研究成果、防疫理念及综合举措等，中国政府和企业捐赠的一批批援助物资也相继运抵各国……中国雪中送炭的举动获得中外网友点赞。

意大利网友“Ivan Strummiello”表示：在抗击疫情面前，中国人民的援助再一次闪耀人性光辉！我们永远不会忘记你们给予的帮助！“西班牙网友“Conde Gracia Fernández”说：“中国是一个伟大的国家，为遏制疫情蔓延付出了巨大的努力和牺牲，为全球抗疫事业作出了贡献。你们的慷慨帮助无法用金钱衡量。”

中国网友“水星森林”说：“患难见真情，滴水之恩，当涌泉相报，这就是中国人。”网友“赵森”表示：“病毒面前，我们需要的是同心协力，勠力抗疫，而非嘲笑和漠视。救他人，也是救自己。”网友“你的眼神”说：“希望全球的疫情早日结束，大家都恢复到幸福祥和的生活中。”

同一个地球，同一个家园，眼下正是柳绿桃红，微风拂柔。此时网友所共同期盼的是：愿出征的勇士安全回家，愿疫情早日散去，山河无恙，人间皆安。