“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”……这些印在中国企业对外援助医疗物资包装上的寄语，令人振奋、给人温暖，激励着国际社会携手抗疫，为世界加油鼓劲。

当前，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但境外疫情呈现令人担忧的加速蔓延态势。世界卫生组织总干事谭德塞在近期举行的例行疫情简报会上表示，许多国家大量需求物资，未来物资短缺将是一个挑战。“相知无远近，万里尚为邻”，在这种背景下，从官方到民间，一股援助世界的暖流在中华大地上奔腾流淌。中国企业在保证国内供应的同时，立即协调行动，运物资、派专家、出方案、谈经验……助力国际战“疫”，向世界传递“中国温度”。

驰援海外，彰显中国企业道义与担当。投我以木桃，报之以琼瑶。我们没有忘记，在中国抗疫最艰难的时候，许多国家和国际组织向中国伸出了援手。在全球抗疫的关键时刻，中国企业也尽己所能，贡献力量。近年来，中国企业走出去的步伐明显加快，不断拓展海外业务。不仅技术、标准、装备出海，企业文化、精神、理念也逐渐在当地生根开花。除了经济效益，积极履行社会责任，融入当地，也成为企业走向国际化的重要标准。基于这种责任和担当，不少中国企业克服了采购、生产、运输等环节的重重困难，将紧缺急需的医疗物资及时送往所需地，赢得当地民众的信任和国际社会的尊重。

驰援海外，凝聚国际社会信心与力量。中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链、供应链中占据重要地位。随着疫情防控形势持续向好，中国企业复工复产正稳步有序推进，医疗物资生产能力也在快速恢复和提升。此外，很多中国企业参与了国内疫情防控，积累了丰富的抗疫经验。无论是生产供应物资、提供技术保障，还是选派专家指导、介绍诊防经验，中国企业的加入，无疑会增强全世界抗疫信心，凝聚起国际社会战“疫”合力。据外媒报道，中国企业“跨界”生产医疗物资的经验已被多国借鉴。在疫情较为严重的国家，一些飞机和汽车制造商开始考虑转型生产呼吸机等医疗设备。

驰援海外，诠释人类命运共同体理念。新冠肺炎疫情在全球的蔓延和扩散，再次印证了各国是休戚与共的命运共同体，也让人类命运共同体的理念更加深入人心。当今世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，你中有我、我中有你。疫情无国界，身处地球村的人类此刻面临共同的威胁和挑战。战胜疫情，放任、迟疑、偏见都无济于事，唯有同舟共济、守望相助。“有了困难一起扛”是中国企业的选择，他们的实际行动是对人类命运共同体理念的一次生动诠释。

青山一道同云雨，中企援外共战“疫”。国内国外两条战线，各行各业众多领域，大疫当前，中国企业送上了爱心与温暖，带来的是信任与尊重。疫情对他们而言是考验，也是磨练。在全球战“疫”结束之前，相信还会有更多的中国企业积极参与，与各方一道并肩作战，迎接胜利曙光。我们更相信，经过此次大考，中国品牌必将愈擦愈亮！