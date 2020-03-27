跨越重洋的“专属医生”

晚上11点半，“张医生专家问诊室”微信群依然活跃。这个由浙江省温州市侨联组织的线上问诊群，“灵魂人物”是张知远医生，加入微信群的是远在西班牙的侨胞和志愿者。

为海外侨胞远程问诊

“张医生，我女儿发烧了，38.1度。”

“伴有发冷吗？最近一次外出是什么时候？有防护措施吗？乘坐的是什么交通工具？”这样的线上问诊已持续半月有余，张知远数不清自己接诊了多少病人，但每一名问诊者的情况他都了然于心。因为他“每天都会抽空回访”。

而回访的对象中，有一家人是在他的诊断后成功入院，并逐渐好转的。

“他们是一家三口一起来问诊的。”张知远说，“母亲和儿子都发烧了。”询问病史后，张知远远程指导三人在家分别隔离，每天监测体温、给房间消毒通风等。几天后，这家的儿子退烧，并在当地买了试剂给家人检测，两次检测结果均呈阴性，一家人才稍稍松了口气。但张知远注意到，母亲的体温仍居高不下，且一直有味觉消退等症状。医生的直觉告诉他，这位母亲很可能是新冠肺炎患者，此时万万不能掉以轻心。在他的建议下，这位母亲于次日去当地医院就诊，发现有低氧血症，并被医院急诊收入治疗。3月24日回访时，该母亲已经好转。

在张知远的远程诊治、回访观察下，已有四五名轻症患者逐渐痊愈。“我们今天的状态不错。”张知远心里暖暖的，“听到侨胞好起来的消息，我也很高兴”。

竭尽所能让侨胞安心

在张知远看来，现在这个小小的微信问诊室里有几个疑似病例，他们大多出现了发烧的情况。但相比发烧，张知远更关注病人是否伴有呼吸困难。

“欧洲的诊断标准与国内不同，病人需连续发烧5天且伴有呼吸困难的症状才给检测。”张知远说，“呼吸困难可能是轻重症之间的分水岭，病人一旦出现该症状却不及时干预治疗，就很有可能发展成重症。”而单纯的发烧、胸闷也可能是普通感冒或哮喘引起的。

但在全球疫情不容乐观的形势下，侨胞独在异乡，能够享受的医疗资源和服务有限，即使是普通感冒也让人慌张不安。“要是他们人在国内，我恨不得马上将他们隔离起来观察14天。”张知远说。为了让侨胞安心，他总是尽力为每一名侨胞送去医者的关怀。他为海外问诊者建立了专属表格，方便他们随时记录健康状态；两种类似的药服用哪一种，服药期间有何禁忌，怎么应对副作用等，都通过微信详细告知患者。甚至，他还跟着侨胞过上了欧洲时间。“这大半月以来我几乎没有在晚上12点前休息过。”张知远说，“微信群也不敢开静音，生怕漏了谁的消息。”

帮人获得健康最重要

作为温州市中心医院呼吸与危重症科室的医生，疫情发生以来，张知远除了不分昼夜地在微信群、浙里医生APP上为海外侨胞远程问诊，还曾主动申请支援定点医院——温州市第六人民医院。

张知远所在的病区共有31名轻症病人，每天他需要为轻症患者查房。除了例行的医学观察、治疗，他还会和每一名病人拉家常。有一次，因上厕所漏了一名病人，查房结束后，那名病人还专门打电话给张知远，和他补聊了十几分钟才舒心。“病人们都希望被关怀。”张知远说。

从浙江大学本硕毕业到现在，张知远已经做了11年医生。这期间最让他感到喜悦的瞬间就是病人的病情好转时。“我感觉到，比起金钱、名誉，能帮助别人获得健康才是最重要的。”张知远说，“很高兴能做一名医生。”