危难时刻 中华儿女心连心

图为浙江大学附属第一医院医生正在线上解答防疫问题。

（浙江大学附属第一医院供图）

在国内新冠肺炎疫情发生后，广大海外侨胞纷纷慷慨解囊，四处奔走，为国内捐赠钱款和物资。如今，国内疫情得到基本控制，海外疫情却扩散蔓延。刚刚驰援国内的海外侨胞、侨团，开始与病毒进行又一轮的全力“厮杀”！他们众志成城，守望相助，报团取暖。与此同时，祖（籍）国伸出援手，支持有力。危难时刻，中华儿女的心连在一起！

“华人主动加强安全防范”

“如何做好个人防护？”“居家隔离期间需要哪些生活必需品？”“新冠肺炎有哪些临床症状？”在德国湖南同乡会的500人微信群里，不时有人分享各种抗疫信息。德国湖南同乡会会长李先秋发现，如今在德国基本买不到口罩、消毒液等防疫物资，因此每当他看到相关用品的购买信息，就会在微信群分享，提醒大家尽快抢购。

“意大利疫情暴发至今，极少有居住在当地的华人感染，这说明当地华人安全防范意识比较强。我们出门带口罩、勤消毒，提前采取了有效的预防措施。”意大利山东商会会长张长晓说。

在西班牙马德里，西班牙华侨华人协会主席陈建新在接受采访时，已经在家中的小阁楼上自行隔离了一个星期。“上周，我曾前往当地多家医院捐赠物资。由于担心在医院时被传染，我决定回家隔离！”陈建新说，“昨天得到病毒检测结果，是阴性，不过为了家人和朋友的安全，我决定再继续隔离一周！”

“疫情期间，大家都想回国，觉得中国是最安全的地方，但是途中被感染的风险较大。”李先秋说，“前些天，有人在海外感染后跑回中国，我们的微信群都在讨论这个话题。我们都认为，在中国输入性病例成为主要风险的形势下，留在家里不出门，留在住在国不回国，是对祖国的支持！”

“尽可能帮助更多人”

“喂，你好，可以请你们帮我翻译吗？”这样的求助电话，意大利华人徐晓微每天都会接到。自疫情在意大利暴发以来，徐晓微和她的朋友林洁便发动当地精通中意双语的华侨华人，成立志愿服务队，为不懂意大利语的侨胞免费当“私人翻译官”，帮助他们拨打求医电话，并协助他们去医院检查。

最初徐晓微与林洁只想在雷焦艾米利亚成立一个小团队，然而当他们将自己的联系方式发到朋友圈和微信群时，没想到侨胞的响应那么热烈。

帕尔马、那不勒斯、维罗纳、米兰、罗马……如今，这个团队已有来自24个地区的上百名志愿者，而且每天还有新的志愿者加入。

“曾有一名患者，很多天之前就已经出现了疑似症状，但由于语言不通未能联系上当地医疗机构。在我们的帮助下，不光协调到救护车入院治疗，还为这名患者争取到做病毒测试的机会。”徐晓微说。

“像米兰、贝尔格蒙这样的疫区城市的志愿者工作量很大，每天大概能接到三四个求助电话，但每次与医院、医生沟通协调平均要用两个多小时，求助者才能被收治入院。”徐晓微说。

“我们只想通过这一点点努力尽可能帮助更多人！这么多志愿者加入这个团队，我特别开心，因为这说明中国人的心是连着的！”徐晓微说，“希望有一天我们的电话不要再响了，因为这意味着大家都身体健康，我们期待听到更多的好消息！”

“侨胞需求激发了我们”

海外疫情加速蔓延，各国侨团纷纷相机而动。

在阿联酋，疫情感染人数虽然仅有不到300例，但当地侨团早就做好了“防控预案”。“商会自备了1万只口罩，还有专门的抗疫备用金4万迪拉姆（约合7.7万元人民币）。”阿联酋广东商会最新一期“防疫简报”写道。

“目前我们已经通过微信联系到会员及会员家属约1200人，还组织了一支32人的防疫志愿者队伍，分散在阿联酋不同城市，随时可以为当地侨胞提供协助！”阿联酋广东商会会长张钦伟说。

“巴西确诊人数已经突破2000，但我们的侨胞无一人感染！”巴西华人协会会长张伟说，“目前，巴西华人协会筹集的善款仍然结余45万雷亚尔（约合63.5万元人民币），我们决定用这笔钱在中国采购防疫物资，分发给当地华侨华人，同时支援巴西医疗机构以及相关政府部门！”

在美国，北美清华校友会联合会特意为在美国、加拿大的约40个校友分会编撰了“防疫宝典”，从病毒生物学知识到防护建议，一切都介绍得简明扼要。“在这种时刻，疫情是我们大家共同面对的事情，能做什么我们要尽量去做！”北美清华校友会联合会会长仰文奎说。

“疫情还没有在意大利蔓延时，我们就成立了抗疫志愿小组，在米兰大区设置13个物资发放点，建立了30多个500人的微信大群，基本覆盖了米兰的丽水籍侨胞。”意大利青田总商会会长吴光海说，“很多人都自发地互相帮助，因为侨胞朋友的需求激发了他们的热情！”

“这次疫情是近几十年来华侨遇到的最严峻的挑战，很多侨团在这个关键时刻都挺身而出、高效运转，承担起应有的责任，我为每一个侨团感到自豪！”意大利青田总商会荣誉会长周勇说。

“该我们支援海外侨胞了”

与病毒搏击，海外侨胞并不孤单，因为祖（籍）国从未缺位。跟着网络、随着物流，源自中国各地的同胞之爱，不断传到世界各地。

日前，浙江省侨办、省侨联、省卫健委联合开通了“浙江省互联网医院侨胞健康关爱咨询平台”，设有“浙里办”、支付宝、微信等3个入口，组织浙江省近70家医院为求助者线上诊疗。

“在国内疫情严重时，海外侨胞鼎力支援，如今海外疫情开始暴发，该我们来支援海外侨胞了！”浙江省卫健委规划处副处长黄凤说。

“我们的队伍以呼吸科和感染科为主，参与线上诊疗的都是医院的精兵强将，他们都参加过国内的新冠肺炎诊疗。”浙江大学医学院附属第一医院感染科副主任医师陈春雷向本报介绍，“大部分侨胞对本地疫情忧心忡忡，希望获得具体预防措施以及发热治疗建议，也有部分患者询问是否需要服用药物。”

日前，山西省侨联多方筹集的第一批援助海外侨胞防疫物资，印着“同气连枝、守望相助”的暖心标语，满载着祖（籍）国人民的深情厚谊启程运往海外。这批疫情防护物资包括N95防护口罩近3万只、防疫中药制剂1.32万服，发往意大利、英国、德国、加拿大、美国、巴西、日本、新加坡、泰国、香港等30多个国家和地区的侨团。

河南爱心侨资企业筹集的10万只医用口罩和50台纳米光波治疗仪，也已紧急运往加拿大，捐给当地的豫籍侨胞。