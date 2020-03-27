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若有战，召必回。在这场疫情防控阻击战中，广大退役军人民兵本色不改、挺直腰杆，奋战在一线、奉献在一线。

抢运救援物资，加入检疫执勤，在宁夏，200多支以退役军人为主体的民兵突击队成为抗疫战场上的骨干先锋。

新冠肺炎疫情发生后，宁夏银川市的退役军人民兵芦红兵、纳宏强、杨辉等人忙了起来，到辖区人武部请领任务，做防控志愿者，深入隔离区执行消毒和配送任务。纳宏强发挥电工特长，为防控点用电、照明搞布线，杨辉更是带头进入隔离区完成任务……

在这次疫情防控阻击战中，宁夏数千名退役军人民兵成为骨干，忘我奋战在一线、奉献在一线。很多防控一线人员感慨：“退役军人民兵出动早、行动快、干得好，不愧是部队培养出来的，真赞！”

民兵突击队请战

参与疫情防控的民兵里，一半是退役军人民兵

几乎是一声令下，退役军人民兵闻令而动。1月25日，宁夏部署把民兵力量纳入政府疫情防控体系；宁夏军区向各军分区下紧急通知明确要求，充分运用退役军人帮扶成果；自治区退役军人事务厅也随即发出倡议。宁夏有关部门通过宁夏军区退役军人军事信息管理系统沙场点兵，老兵们迅速集结。

2月初，当时防控一线人手正紧张。石嘴山军分区通知大武口区人武部紧急征集30人执行物资装卸运送任务，接到命令的30名民兵一人带几个帮手，现场集结民兵80余人，其中退役军人约60人。他们编组6支临时突击队，历时4昼夜，顺利完成了23车共500余吨应急物资的装卸运送任务。

民兵连长王欢服役时曾赴刚果（金）执行维和任务，目睹过埃博拉、疟疾、登革热等传染病的肆虐。他将自己预留的15万元工程启动金全拿出来，托国内外朋友采购了各类医用口罩4000余个，消毒液4吨，还有护目镜、防护服等用品。王欢和两个战友经常奔波在分发物资的路上，先后为执勤、防疫人员发放了数万件防疫用品和生活用品。

在灵武市，“95后”退役军人陈燕喜主动请战：“我在部队受过防护专业训练，把任务艰巨区域交给我。”在他的带动下，罗宝珍、徐彦龙、李红强等退役军人主动加入疫情防控战斗序列，负责80栋楼，尤其是疑似病患区域的防控工作。

在盐池县，民兵综合救援连连长官聪通过短信、微信等方式累计召集160余人，负责10个疫情防控点的工作。据统计，在抗击疫情的主战场上，宁夏活跃着200余支以退役军人为主体的民兵突击队。2月5日以来，全区参与疫情防控的民兵里，有一半是退役军人民兵。

从防控到复工复产

老兵带动，164名民兵申请火线入党

24名退役军人组成的防控突击队，在石嘴山市大武口区星海镇坚守了1个多月。由于人数不断增加，他们在人武部组织下，成立了临时党支部。现在，这支突击队又转战复工复产一线……

银川康群医院是由退役军人合办的一家民营医院，当得知当地负责检疫工作的医疗人员不足时，该院9名退役军人党员联名请战，组建临时志愿医疗服务队，担负起贺兰县习岗镇3个卫生服务站及滨河新区医疗执勤点的检疫任务。

“每个人都尽自己一份力，把正能量传递出去。”银川的李嘉帅也是名退役军人，他联系买到了4000个医用口罩，向快递小哥、环卫工、社区工作人员等群体免费发放，平均每天送出300—500个。

在银川河东国际机场通往吴忠的高速路口，青铜峡市8名退役军人民兵在这里负责重点人群的检查登记和接送。退役军人民兵王岩说，他们都是去年前退伍的，一声令下立刻回来站岗。从2月5日开始，他们4人一组两班倒，一个班连续执勤24小时。王岩说：“任务不结束，我们不收队。”

截至3月10日，宁夏共出动基干民兵16万余人次，参加机场、车站、高速公路等872个点位的设卡封控，参与检查过往车辆227.3万人次、车辆96.2万台次。民兵中的退役军人投身一线，极大地激励、鼓舞了普通民兵和青年，164名民兵申请火线入党，200余名普通青年要求加入民兵组织。

全方位关爱老兵

建立退役军人信息系统，开展帮扶优抚解困

宁夏军区去年出台了运用军烈属、退役军人帮扶成果聚力提升备战打仗能力的20条具体措施，加强党组织对退役军人的领导管理，建立退役军人军事信息系统，全区45岁以下5万余名退役军人在部队所学专业、特长等也都一一录入。

大约1年前，石嘴山市政府和军分区建立了一个退役军人创业产业孵化基地，退役的郭宁和一群战友组成一支小分队，一边学习蘑菇种植技术，一边进行民兵编组训练。在产业帮扶、编建民兵、应急应战的模式中，小分队的技能、产业、战斗力都在成长。

在今年2月的一次紧急任务中，最早出动、冲在前面的15人都是这个项目首批参加培训的退伍军人。

若有战，召必回。退役军人在付出的同时，也得到了关爱。宁夏军区与自治区有关部门联合出台了做好军烈属、退役军人和现役军人军属脱贫帮扶优抚解困的“双20条”实施意见，推行政策普惠、维护军人荣誉、搭建就业平台、享受税收优惠等，调动各方力量为他们排忧解难。

宁夏通过军地联合，集中走访退役军人。在帮扶活动中，军地领导带着情感深入走访，见面先敬一个军礼、握一次手、喝一杯热茶、坐一次热炕头，真诚传递关怀关爱，解决实际问题。通过大走访大摸排，逐人核查登记退役军人身份、家庭成员、经济收入、困难需求等，收集了近10万条信息。两年来，共确定7728个一户一策结对帮扶对象，在子女教育、看病就医、产业发展、适龄子女优先入伍等方面按政策给予帮扶。

对老兵的关爱是全方位的。2月底，宁夏又出台文件，来自全国的退役军人将同医护工作者、公安干警一道，免除89个A级景区首道门票。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 14 版）