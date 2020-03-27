支援地方抗疫 不获全胜不退

人民网北京3月26日电 （记者金歆）26日下午，国防部举行例行记者会。国防部新闻发言人任国强大校就现阶段中国军队参与抗击新冠肺炎疫情情况、中柬“金龙—2020”联合训练等问题回答了记者提问。

任国强首先介绍了现阶段军队参与新冠肺炎疫情防控的情况。一是全面提高收治率和治愈率。截至3月26日，全军63所收治医院开设收治床位近3000张，1万余名医护人员投入一线救治。全军定点收治医院和军队支援湖北医疗队累计收治新冠肺炎患者7415人，已治愈出院5962人。二是紧前推进科研攻关。军事医学专家组抓紧时间展开药物研发、抗体制备、疫苗研究、病毒溯源等工作。3月16日，军事科学院军事医学研究院陈薇院士领衔的科研团队重组新冠疫苗获批启动展开临床试验。三是慎终如始不胜不归。目前，驰援武汉的4000多名军队医护人员坚守岗位，做到“不获全胜，决不收兵”。

被问及中国军队向外国提供医疗物资援助的情况，任国强介绍，截至3月26日，应伊朗、柬埔寨军方请求，中国军队于3月19日向伊朗武装力量紧急提供核酸检测试剂盒、防护服和一次性医用外科口罩，派遣军队抗疫医疗专家组携带一批疫情防控物资器材于3月24日赴柬埔寨协助开展防疫工作。我们还将根据疫情形势发展变化，向有关国家军队提供力所能及的防疫援助。

关于中国军队海外人员疫情防控的情况，任国强介绍，我海外遂行任务部队严格落实有关防疫要求，加强自身防护，截至3月25日，无人员感染新冠肺炎。

针对美军舰机在南海频频活动，任国强表示，3月10日，美军“麦克坎贝尔”号导弹驱逐舰擅闯中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力对美舰全程跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离。中方已向美方提出严正交涉。西沙群岛是中国固有领土，不存在主权争议。美舰未经允许擅闯中国西沙领海，严重侵犯中国主权、安全。中国军队将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权、安全。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海形势持续向好发展。美方一再派遣军舰军机在南海搞针对性、挑衅性极强的联合演练和战略巡航，打着“航行自由”的幌子横冲直撞，威胁南海沿岸国家安全，破坏南海地区和平稳定，中方对此坚决反对。

3月2日至4月10日，中柬双方在柬埔寨举行“金龙—2020”联合训练。任国强介绍，此次联训以“联合打击恐怖主义势力”为课题，区分混编同训和反恐综合演练两个阶段实施。“金龙”系列联训系两军机制化务实合作项目，有助于双方增进了解与互信，提高共同应对国际和地区安全威胁能力。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 14 版）