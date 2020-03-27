重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念；

重视公共卫生，就是要发挥基层医疗卫生服务体系的作用，改变“重医院、轻社区”的做法；

重视公共卫生，就是要提高公共卫生人员的地位，改变“重科研、轻现场”的局面；

重视公共卫生，就是要大力开展爱国卫生运动，改变“重应急、轻日常”的思维

新冠肺炎疫情防控阻击战，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。经历了这场大考，我们更加深刻地认识到，建设健康中国，必须更加重视公共卫生建设，确保人民群众生命安全和身体健康。

重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的观念。《黄帝内经》云：“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”这句话阐明了“治未病”的重要性。坚持预防为主，就像建造防洪大坝，必须着眼于长治久安，宁可备而不用，不可用而无备。长期以来，个别地方把“预防为主”当成一句口号。预防是源头治理，治疗是末端治理。如果不注重预防疾病，再庞大的医疗体系也会被拖垮。对于一个拥有14亿人口的大国来说，必须立足上游“防病”，尽量阻止有人落水，而不能只站在下游“治病”，等人落水再去打捞。实践证明，公共卫生具有公益性、公平性、普惠性等特点，提高公共卫生水平，可以带来社会福利的普遍增加。各级政府应加强公共卫生建设，从政策导向、经费投入、队伍建设、科研攻关等方面给予倾斜，像重视治病一样重视防病，让预防为主的卫生方针得到落实。

重视公共卫生，就是要发挥基层医疗卫生服务体系的作用，改变“重医院、轻社区”的做法。在本次疫情暴发初期，患者涌进大医院就诊，无形中增加了交叉感染的风险。近年来，我国社区卫生服务体系不断加强，但社区医生的水平与人民群众的需求还有较大差距。从理论上说，社区全科医生为居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，是百姓健康的“守门人”。我国应加强分级诊疗制度建设，关口前移，重心下沉，提高社区全科医生的待遇和保障水平，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的机制。各级政府应优化医疗卫生资源布局，夯实基层医疗卫生服务体系，织密织牢防病治病的第一道防线，让更多百姓拥有合格的家庭医生。

重视公共卫生，就是要提高公共卫生人员的地位，改变“重科研、轻现场”的局面。近年来，一些地方的公共卫生机构功能弱化，公共卫生队伍被边缘化，核心骨干人员流失严重。一些公共卫生人员忙着写论文、做科研，很少做现场流行病学调查，公共卫生队伍实战能力退化，遇到突发公共卫生事件，往往缺乏敏感性和洞察力。临床医学关注的是治病，公共卫生关注的是防病。二者相辅相成，不可偏废。公卫人员不能离开现场，就像医生不能离开临床。公卫人员与临床医生密切配合，一旦发现蛛丝马迹，迅速进行追踪调查，及时发出预警信息，这样才能体现公卫人员的价值。各级政府应尽快弥合公卫与临床的裂痕，提高公卫人员待遇，确保公卫人才队伍稳定，保障高素质公卫人才储备。

重视公共卫生，就是要大力开展爱国卫生运动，改变“重应急、轻日常”的思维。长期以来，我国通过动员人民群众，推动除害灭病、健康教育、改水改厕、城乡环境卫生整治等工作，以较低的成本实现了较高的健康绩效。世界卫生组织曾向中国政府颁发“社会健康治理杰出典范奖”，表彰爱国卫生运动取得的成就。爱国卫生运动的核心就是把健康融入所有政策，广泛发动群众和依靠群众，群防群治，人人动手，预防疾病。建设健康中国，必须强化政府、社会、个人责任，引导群众树立正确健康观，加强早期干预，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。

习近平总书记指出，预防是最经济最有效的健康策略。要坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，坚持常备不懈，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。疫情过后，我们应把公共卫生建设摆在更加突出的位置，补短板、堵漏洞、强弱项，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，让公共卫生成为一道“钢铁防线”，护佑亿万人民的生命健康。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 19 版）