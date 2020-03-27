武汉市丽枫康复驿站隔离区的医护人员正在给患者做检查。

在丽枫康复驿站隔离区，即将出站的康复者与医护人员合影。

本报记者 申少铁摄

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通过医护人员的日夜艰苦奋战，武汉市大量新冠肺炎患者治愈出院。按照武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，新冠肺炎治愈出院患者到指定场所，接受为期14天的康复隔离和医学观察。目前，武汉市已建成康复驿站354个，接收1.5万余人。出院患者在康复驿站隔离观察，得到专业的康复期照护、健康管理服务。

驿站舒适又温馨

中医配备汤药，心理医生提供心理咨询服务，后勤团队负责清扫卫生、送饭等

“这里的生活条件很好，细节做得很温馨。”在湖北大学康复驿站住了12天的康复者老胡说。2月下旬，老胡出现胸闷等症状，核酸检测为阳性，被安排住进武昌方舱医院治疗。3月7日出舱后，他来到湖北大学康复驿站。

“吃得还不错。”老胡掰着指头说，早餐有热干面、馒头、包子等，午餐和晚餐有猪肉、鱼、虾、牛肉、鸡蛋和各种蔬菜，每餐换着吃，不重样。武昌区城区改造更新局局长、湖北大学康复驿站副指挥长陈静介绍，康复驿站按每人每天150元的标准来配餐，还有基围虾、菠萝派、薯条等加餐。

湖北大学康复驿站位于武汉市武昌区秦简街，由湖北大学二期学生公寓区改造而成，是武汉接收人数最多的康复驿站之一。这个公寓区包含7栋学生公寓和食堂综合楼，其中ABCD栋为男生宿舍，EFG栋为女生宿舍。全部改造完成后，可收住1300多人。“食堂位于公寓中间，改造完成后一楼可以存放物资，二楼作为工作人员的办公室，方便就近照顾康复者。”陈静说。

记者走进公寓，看到在门口分别设立了清洁区、缓冲区，工作人员进入宿舍房间前要在清洁区穿戴好防护装备。为了防止出院者摔倒，洗漱间和卫生间的地面都铺了防滑垫。

“武汉加油”……在宿舍走廊两侧墙壁上，贴着一张张学生以抗疫为主题的画作，鼓舞人心。在楼梯口，贴着一张二维码，康复者扫码即可进入宿舍楼微信群。在微信群里，医护人员和工作者每天都会推送一些康复知识，例如用药常识、健康操、八段锦等。为了让康复者打发时间，工作人员每天还会推送一些经典电影、书报杂志，组织在线小游戏等。

湖北大学康复驿站的工作人员多达400人。陈静介绍，康复驿站医疗团队由武警湖北总医院、湖北省中医院、武汉市第七医院和武昌区各中小学校医组成，中医配备汤药，心理医生提供心理咨询服务，后勤团队负责清扫卫生、送饭等。目前，这个康复驿站累计接收了近2000名康复者，除去陆续回家和转出的，在住的还有400多人。

武汉市发改委相关工作组负责人张艳介绍，为了让各个康复驿站有序运行，成立了8个督导组，全方位督导武汉市近300个康复驿站的运营和管理，确保服务质量。督导组将继续关注康复驿站的精细化服务和管理，努力为康复者营造一个温馨、舒适、安全的“家”。

医疗照护很周到

每个值班组按时轮流查房，给康复者测体温、血压和血氧。如果发现患者有其他疾病，也会给予药物治疗

“医生护士对我特别关照。我的眼睛不好，看不清东西。这些天都是他们在照顾我。”在丽枫康复驿站17层的房间内，丁大爷激动地说。

69岁的丁大爷是武汉市江夏区人，感染新冠肺炎后，病情迅速加重，随后被转入解放军中部战区总医院ICU。经过来自北京、成都等地专家全力救治，丁大爷成为这家医院ICU第一名治愈出院的重症患者。几天前，他被送到丽枫康复驿站。

丽枫康复驿站位于武昌区八一路附近，通过改造丽枫快捷酒店而成，3月2日开始接收康复者。一楼大厅为清洁区，2至9层为医护休息区，10层为半污染区和医护工作房间，12至17层为康复者隔离区。驿站一共住了30多名康复者，大部分为70岁以上的老人，绝大多数为治愈出院的重症患者。

“左边这瓶药是上午吃，右边这瓶是下午吃的。”丁大爷用手摸着床头上的两瓶药说，自己虽然已经治愈出院，但由于年纪较大，有一些肠胃方面的基础疾病，还需要吃药。

“考虑到丁大爷眼睛不方便，我们每次查房都要特别叮嘱他，放好药品，防止他吃错。”辽宁省葫芦岛市美年大健康援鄂医疗队队员、丽枫康复驿站主治医生张小红说，她将治疗胃病的多酶片放在床头左边，另一种药品放在右边，这样丁大爷就不会搞混了。

“我还要住多久？我这两天手抖得厉害，要不要紧？我的身体有基础病，我怕我撑不住了。”在丽枫康复驿站16层房间门口，71岁的陆大爷对查房的医生护士说。

“您别担心，手抖与您的心理状态有关系。我们每天查房，就是看您的身体状态，如果有异常，我们会上报的。”南京市美年大健康援鄂医疗队队员、丽枫康复驿站护士长吕淑丽说。

吕淑丽介绍，陆大爷于3月2日住进丽枫康复驿站，“对于他的基础疾病，我和同事们已经将情况上报了。我们会密切关注陆大爷的状况。”

“为了更好地照顾康复者，我们每个值班组配备1名医生、4名护士，每个值班组按时轮流查房，给康复者测体温、血压和血氧。我们还给每一名康复者发了一个手指血氧仪，教会他们使用，这样他们回家就能自己测了。”张小红说，如果发现患者有其他疾病，医生也会给予药物治疗。在临时的医护办公房间里，记者看到窗台上整齐地摆放着30多名患者的病历和各种药品。

吕淑丽介绍，对于有心理障碍的康复者，除了正常查房时的谈话安慰，驿站还开通了爱心热线，康复者可以打电话进行心理咨询。每隔一段时间，还会有心理医生到驿站，对康复者心理进行现场疏导。

健康管理更重要

相对于居家隔离，康复驿站能够提供专业的健康管理服务，对于患者结束隔离期、适应新生活是一个很好的过渡

“目前，新冠肺炎患者出院的国家标准是，肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善，核酸检测3次为阴性。一部分重型、危重型患者经过治疗症状已明显好转，肺部病灶影像检查也有明显改善，但很难达到完全吸收，仍存在一定程度的活动后呼吸困难，需要持续或间断氧疗。”北医三院副院长、北医三院国家援鄂医疗队队长沈宁分析，这部分患者尽管符合出院标准，但仍需要专业的医疗支持和康复照护。“这些人出院后，在康复驿站能够得到较为专业的医疗支持，有利于隔离期的安全。”

沈宁认为，患者在康复驿站隔离观察，能够保证疫情不扩散，非常必要。“对于存在基础疾病如脑血管病患者，出院后需要接受规范的治疗和护理，而医院的非隔离病房暂时不能收治，康复驿站可以作为过渡期的治疗场所。”

“从危重症患者的诊疗过程以及现有的科学研究中发现，新冠病毒不仅会攻击呼吸系统，心血管系统、消化系统等也是病毒的靶器官。”中日友好医院援鄂医疗队队员、院感办疾控处副处长郭丽萍认为，患者达到了出院标准，但并不意味着疾病痊愈，某些患者仍可能存在着受累器官不同程度的器质性或者功能性损伤，也即后遗症，“后期的健康管理非常重要，相对于居家隔离，康复驿站能够提供专业的健康管理服务。”

湖北省中医院肺五科负责人冯毅分析，新冠病毒对人体的危害，在上焦表现为喘气、胸闷，呼吸困难；在中焦表现为食欲不振、纳差、恶心呕吐；在下焦则是腹泻。中医药不仅在预防和治疗期有效果，在康复期调节患者机体内环境、提高抵抗力方面也发挥着重要作用。“出院后，康复者可以通过补气养阴、活血通络、调畅二便的中医药进行至少半个月的全面调理，能很好地促进肺部渗出的吸收，有效防止肺部纤维化，减少甚至解决肺功能损伤等后遗症，促进肠胃功能的修复。”

“新冠肺炎对患者造成的心理创伤，我们正常人可能很难切身体会到。”郭丽萍认为，患者出院后，心理上的恢复是健康管理的重要方面。在康复驿站里，康复者能得到一定程度的心理疏导，对于他们结束隔离期后更好地适应新生活是一个很好的过渡。“按照现代医学模式，健康生活不仅是身体健康，心理健康也同样重要。”

康复者走出康复驿站，后期健康管理还有很长的路要走。郭丽萍认为，应该充分发挥医联体的作用。大医院和疾控部门应及时对基层卫生机构的医护人员进行培训，提高他们对新冠肺炎康复者的健康管理能力。基层全科医生和家庭医生是社区居民的健康守门人，康复者后期的检测、复查、随访等都需要他们来完成。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 19 版）