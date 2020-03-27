世卫组织呼吁加大疫情防控力度

人民网布鲁塞尔3月26日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织3月25日在瑞士日内瓦召开记者会，总干事谭德塞呼吁各国加大检测和治疗力度以遏制新冠肺炎疫情传播，并提出六点防控建议。

谭德塞呼吁相关国家利用这段时间对病毒发起“攻击”，采取六方面关键行动：扩大、培训和部署卫生保健和公共卫生人力资源；建立社区一级的疑似病例排查体系；提高检测设备生产、加强检测能力、扩大检测范围；确定、改造和装备用于治疗和隔离患者的设施；制定对密切接触者进行隔离的明确计划和流程；重新把政府工作重心放在抑制和控制疫情上。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗专门介绍了中国的分区分类防控措施。她说，湖北和中国其他地方根据疫情的评估，实施不同的防控措施。现在中国基本没有本土新增确诊病例，湖北除武汉外已经解除离鄂通道管控。中国之所以能够成功做到这一点，关键在于中国迅速识别、隔离、治疗了确诊患者，切断了病毒传播链条。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）