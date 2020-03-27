中方援助物资抵达吉尔吉斯斯坦

新华社比什凯克3月26日电 （记者关建武、努尔然）中方援助吉尔吉斯斯坦的一批抗疫物资25日晚在中吉边境吐尔尕特口岸交付吉方。

这批物资由新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州援助。当晚的交接仪式上打出了“守望相助，共克时艰”的暖心条幅。克孜勒苏柯尔克孜自治州和吉尔吉斯斯坦纳伦州负责人共同签署交接证书。

中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆表示，在中国人民全力抗击疫情时，吉政府和人民一直坚定支持中方并向中方提供力所能及的帮助。当前，吉国内疫情深深牵动着中国人民的心，中国政府、各省区市、社会各界以及在吉中国公民紧急行动筹措物资，努力帮助吉方抗击疫情。

据吉尔吉斯斯坦卫生部消息，吉国内新冠肺炎确诊病例累计达44例。吉议会24日通过总统令，决定3个主要城市和3个地区进入紧急状态以应对疫情。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）