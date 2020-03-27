科学素养也是“免疫力”

随着各地复工复产有序推进，一批号称可以抵御病毒、预防新冠肺炎的商品在网络和实体店热卖，有的打着“高科技”旗号，有的则是人们熟悉的“老面孔”。但这些所谓的防疫“神器”靠谱吗？

据调查，这些商家口中神乎其神的“黑科技”，都是典型的“噱头大于内容”。不仅难言科学，更跟抵御病毒不搭边。倘在平时，大伙恐怕还会有所警惕、多问一句，但面对疫情，就可能“宁可信其有”了。事实上，各路商家也恰恰是抓住了大众对新科技的好奇和推崇心理，制造信息不对称，引得大家纷纷解囊。这样的套路，与其说是“商业营销”，不如说是“借疫生财”。

对夸大功效、误导购买的行为，需要各地市场监管部门主动出击、从严处罚、形成震慑。但我们对这一问题的思考，不能停留于执法层面。需要看到，从非典时期的板蓝根，到日本福岛核泄漏事件引发的食盐抢购，每有突发事件来临，诸如此类的“抢购”就会再现。如此这般，除了不确定性所带来的信息获取焦虑，也折射出一些人科学素养亟待提升的现实。

近些年来，高科技日益改变着我们的生活，新技术新概念层出不穷，但与此同时，各种“伪科技”产品也鱼目混珠。比如，科技热词“区块链”被一些不法分子借机炒作，以“虚拟币”之名行“传销币”之实；一些保健品企业进行虚假宣传；非法培训机构的“量子波动速读”骗局，也忽悠了不少家长……在信息时代，知识的“保质期”越来越短，“折旧率”越来越高，但越是如此，就越需要对新事物、新概念秉持一份冷静甄别的理性意识，涵养一份“透过现象看本质”的科学精神。看文章别被“标题党”牵着走，遇到新信息不妨多方求证、避免踏进陷阱。当科学素养的“免疫力”不断增强，伪科学的“病毒”自然式微。长此以往，更多人便能涵养起科学理性的思维定力。

近年来，公众科学素养水平快速提高，但在不同人群中还存在不平衡现象，需要进一步厚植求真务实、善辨真伪的科普土壤。突如其来的疫情，映照出一些人科学素养的不足，却也无比真实地告诉大家，这样的重大公共卫生事件，也是最好的科普课堂。我们看到，在抗击疫情的过程中，一些专家以“硬核大白话”收获一众粉丝，在答疑解惑的同时，提振战胜疫情的信心；一些网站推出系列科普防护知识，通过接地气的问答方式，帮大家敲开了新冠病毒的“坚硬外壳”；一些应用程序发布“实时疫情”，基于数据产品的分析解读，让大家面对疫情多了些笃定。事实证明，多开动脑筋、多创新思路，科普也可以有另一种打开方式。

战胜疫情离不开科学，既要加强科研攻关，也需要我们在防控中坚持科学态度、树立科学精神。提升公众科学素养，让科普更接地气，必将剥开“伪科技”的外衣，种种“神器”也就没有市场。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 05 版）