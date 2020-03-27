化危为机释放经济潜能

瞄准市场新机遇、捕捉市场新需求，坚持用新理念、新技术改造传统产业，不断催生新消费、新产品、新业态、新模式，就能推动传统产业“老树发新枝”

突如其来的新冠肺炎疫情对我国和世界经济、产业发展产生较大影响。习近平总书记指出，疫情对产业发展既是挑战也是机遇。科学应对、危中思变，才能趋利避害、化危为机，进一步释放我国经济高质量发展的创新能量和巨大潜力。

跑出新兴产业的加速度。这次疫情中，一些传统行业受冲击较大，而无人配送、在线消费、人工智能、智能制造等产业都打开了新空间、迈上了新台阶。比如，疫情给在线教育提供了一次超大规模的试验机会，未来有望实现较大增长。又如，为防控疫情、避免人员交叉感染，无人工厂、无人车间不断涌现，人工智能产业得到发展良机。紧紧盯住新的产业增长点，加快新旧动能转换，及时调整和推动未来产业发展，才能把这次疫情中的经济亮点变成撬动我国经济高质量发展的支点。

打造传统产业的升级版。这次疫情给餐饮、影视、旅游等行业带来不小冲击，但也带来了重塑、转型的契机。比如，在餐饮领域，已经开辟线上业务的餐馆，受到的影响相对较小。在家电行业，空气净化器等与健康相关的电器销量上升，智能家居行业受影响很小。瞄准市场新机遇、捕捉市场新需求，坚持用新理念、新技术改造传统产业，抓住研发、品牌、营销、体验等关键环节，不断催生新消费、新产品、新业态、新模式，就能推动传统产业“老树发新枝”。

补齐基础设施和公共服务短板。这次疫情说明，在医疗、卫生、教育等领域，我们还有很多工作要做。比如，面对突发疫情，是否具备相应的应急能力和充足的应急资源？推广线上教育，如何缩小“数字鸿沟”，确保偏远地区和生活困难的孩子也能“停课不停学”？此外，以5G、特高压、充电桩和轨道交通为代表的新型基础设施，与需求相比仍较为滞后，亟待加大建设力度。抓紧补上公共服务、民生设施、社会治理、应急体系、生态环境等方面的短板，进一步强化新型基础设施建设，不断扩大供给数量、提高供给质量，才能推动我国经济社会发展更加平衡、协调、可持续。

下好科技创新先手棋。疫情期间，从病毒基因测序、诊断试剂盒研发，到红外测温设备普及、三色健康码应用等，前沿技术在防疫中大显身手。这启示我们，建设创新型国家当顺势而为，紧跟科技潮流，推进科技政策和体制创新。比如，建立全球科技创新资源整合利用机制，加快突破技术创新薄弱、缺失环节以及关键核心技术；建立企业创新需求与高校、科研院所技术供给的对接机制；优化引人留人机制，培育产业领军团队与领军人才；落实减税降费各项措施，健全多层次资本市场，等等。下好科技创新这步先手棋，才能在未来发展中占得先机。

危中有机，事在人为。疫情之下，我国经济长期向好的基本面没有改变。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我们一定能够战胜疫情，同时把握好新机遇新空间，加快推动经济结构转型升级，不断提升产业链整体水平，对冲疫情对经济社会发展带来的不利影响。中国经济潜力巨大、动能强大，将其充分挖掘和释放出来，必能风雨过后见彩虹，实现高质量发展。

（作者为福建省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、福建师范大学经济学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 05 版）