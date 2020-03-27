我国已援助八十九个国家和四个国际组织

人民网北京3月26日电 （记者吴刚）提供多语种的防控和诊疗方案，举行疫情防控经验国际分享交流大会；及时与全球科技界共享科学数据，技术成果和防控策略；分享中国的防治经验和技术，向其他受疫情影响的国家和地区提供援助和技术支持；已分4批组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助，现正在制订第五批援助实施方案……3月26日，在国新办举行的新闻发布会上，来自外交部、科技部、卫生健康委以及国际发展合作署等部门的负责人分别就中国抗击疫情国际合作的有关情况作了介绍，并答记者问。

病毒不分国界，疫情不分种族，抗击疫情离不开全球合作。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会吸引了全球目光。外交部副部长罗照辉表示，“这次峰会是疫情发生以来，习近平主席出席的首场重大的多边外交活动。当前我国疫情防控取得显著成效，也正在积极支持各国的抗疫斗争，受到国际社会的高度赞誉。”

在疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织分享了新冠病毒全基因组序列，为全球科学家展开药物、疫苗、诊断研究提供了重要基础。“各国科学家应共同面对，共同研究，共享成果。”据科技部副部长徐南平介绍，中国科技界围绕有效药物研发和临床救治开展了大量的工作，已经初步形成了一套相对完整的技术方案。下一步，中方将进一步推进成果共享，还将注重开展国际联合攻关，积极发起并参与国际多中心的临床研究。

此前，在中国抗击疫情最关键的时候，很多国家都给予了宝贵的支持。如今，我国国内疫情基本得到控制，“我们愿意秉持构建人类命运共同体的理念，通过派遣抗疫医疗专家组等方式支持这些国家的疫情防控工作，传递战胜疫情的信心。”卫生健康委副主任曾益新表示，中方主动与世界分享防治新冠肺炎的中国经验。根据不同国家的需求，积极与国际社会分享最新的诊疗方案、防控方案等一整套技术文件。

据介绍，国家卫生健康委积极组织专家深入开展技术交流。与世界卫生组织共同举办“分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会”，全球77个国家和7个国际组织代表参会，10万余人在线观看。“我们还专门建立了疫情防控和临床诊治领域的在线‘知识中心’和国际合作专家库，通过远程视频的方式与100多个国家和地区举办了近30场技术交流会议，及时回应外方的需求，真正实现中外疫情防治技术的精准对接。”曾益新说。

中国已对89个国家和4个国际组织实施抗疫援助。“积极对外提供力所能及的抗疫援助，是中国坚持正确义利观、践行人类命运共同体理念的必然要求，是中国作为一个负责任大国应有的担当，是一个曾在艰难时刻受人帮助的国家义不容辞的责任。”国家国际发展合作署副署长邓波清认为，开展对外抗疫援助，也有利于中国控制和降低境外疫情输入的风险，“当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并扩散蔓延。有效开展联防联控国际合作是当务之急。全人类只有精诚团结，才能共克时艰；只有共同努力，才能战胜病魔。”

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 03 版）