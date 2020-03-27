积极有序推动重大投资项目开工复工 发挥好有效投资在稳增长中关键作用

新华社北京3月26日电 （记者赵超）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正26日在北京出席推进重大项目建设、积极做好稳投资工作电视电话会议并讲话。会议认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，按照党中央、国务院决策部署，推进重大项目建设、积极做好稳投资工作。

韩正表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，防控疫情取得来之不易的阶段性成果。要坚持外防输入、内防反弹，在全面做好防控新冠肺炎疫情工作的基础上，有力有序推进复工复产，恢复经济社会秩序。要切实增强责任感、紧迫感，始终坚持问题导向，有效解决推进重大项目建设面临的瓶颈制约，发挥好有效投资在稳增长中的关键作用。

韩正强调，要积极有序推动重大投资项目开工复工，组织工作专班，精准施策，打通用工、运输、原材料供应等堵点，加快恢复正常建设进度。要坚持“资金跟着项目走”的原则，安排好地方政府专项债券项目，优先配套和支持重点领域和重大项目。各地要高度重视项目前期工作，提早谋划，不断充实项目储备库。要以需求为导向，大力推进5G等新型基础设施建设，支持数字经济等新业态发展。强化重大项目建设用地用海等要素保障，畅通审批绿色通道。抓好重大外资项目落地，加快出台进一步扩大开放的政策举措，不断优化营商环境。要加强组织领导，严格项目管理，确保工程质量安全。

何立峰出席会议。国务院有关部门负责同志在主会场参加会议，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府和新疆生产建设兵团负责同志及有关部门负责同志在分会场参加会议。国家发改委、自然资源部和浙江省、江西省、贵州省负责同志作了发言。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 03 版）