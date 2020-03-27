认真学习贯彻习近平总书记关于强化公共卫生法治保障重要指示精神 为保障人民生命安全和身体健康筑牢法治防线

新华社北京3月26日电 （记者刘奕湛）全国人大常委会召开强化公共卫生法治保障立法修法工作座谈会，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书出席会议并讲话。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强和完善公共卫生领域立法修法工作，把习近平总书记关于强化公共卫生法治保障的重要指示精神和党中央的决策部署落到实处。

栗战书指出，习近平总书记和党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，多次强调依法防控、依法治理的极端重要性，明确要求强化公共卫生法治保障和法律体系建设，就疫情防控、国家公共卫生应急管理、国家生物安全等提出立法任务。全国人大及其常委会要切实履行法定职责，从保障人民群众生命安全和身体健康、防范化解重大风险、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度来理解和推进立法修法工作。

栗战书强调，多年以来，特别是党的十八大以来，我国在公共卫生领域制定了多部法律，为依法防控疫情、应对公共卫生事件提供了法律保障。这次疫情暴露了现有法律存在一些短板和不足，法律本身也需要根据时代和实践的发展与时俱进，更好适应国家治理体系和治理能力现代化的要求。要充分认识加强和完善公共卫生领域立法修法工作的重要性、紧迫性，构建起防范化解重大公共卫生风险的坚实法治屏障。

栗战书强调，要坚持党中央对立法工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的立法宗旨，坚持从国情和实际出发，总结实践经验，体现中国特色，全面提高公共卫生依法治理能力。要坚持问题导向、系统规划、统筹布局、加快推进，从体系建设的角度进行考虑，在确保立法质量的基础上加快工作进度。要建立立法修法协调机制，成立工作专班，全面梳理有关法律实施情况，特别是这次疫情防控中暴露出来的问题以及各方面提出的意见建议，明确具体任务、责任和时间，有序推进立法工作，做到立一件成一件、改一条成一条，确保立的法、修的法科学管用。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨主持座谈会。

全国人大常委会副委员长曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华出席会议。

全国人大教科文卫委、全国人大常委会法工委、司法部、国家卫生健康委负责同志在座谈会上发言。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 03 版）

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