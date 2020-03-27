加强疫情防控国际合作 稳定世界经济

人民网北京3月26日电 （记者王芳、黄发红）习近平主席26日出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。峰会结束后，外交部副部长马朝旭介绍了峰会成果。

马朝旭表示，习近平主席出席会议并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用。

一是介绍“中国经验”。习主席强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争。中国采取的有效措施为其他国家抗击疫情斗争提供有益借鉴。

二是阐述“中国主张”。习主席指出，要坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。国际社会应加紧行动起来，坚决遏制疫情蔓延势头。要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。要有效开展国际联防联控。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。要积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。要加强国际宏观经济政策协调。实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，维护全球产业链供应链稳定，保障人民基本生活。这些主张对于全球协调行动抗击疫情具有重要意义。

三是提出“中国倡议”。习主席在讲话中提出一系列务实倡议。在疫情防控方面，尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作。建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南。探讨建立区域公共卫生应急联络机制，提高突发公共卫生事件应急响应速度。建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议。在抗疫援助合作方面，发起二十国集团抗疫援助倡议，在世界卫生组织支持下，加强信息沟通、政策协调、行动配合。在稳定世界经济金融方面，倡议制定二十国集团行动计划，并就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排。这些倡议都将极大促进应对疫情国际合作。

四是作出“中国贡献”。习主席强调，中方愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。这些实实在在的举措展示了中国负责任的大国担当，为开展国际抗疫合作、提振市场信心注入了重要动力。

马朝旭表示，在各方共同努力下，此次特别峰会在以下方面达成了积极成果：一是各方承诺加强国际合作，应对共同挑战。峰会发表了《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》，强调疫情无国界，二十国集团成员应团结一致应对疫情威胁。各方承诺采取一切措施抗击疫情、保护生命、重振经济，向国际社会传递了积极信号。二是各方同意及时分享信息，保障医疗物资供应，为发展中国家特别是最不发达国家提供支持，同时完善全球公共卫生体系，为应对未来传染病疫情做好准备。三是各方承诺维护全球经济金融稳定，提振市场信心，保障就业民生，减少疫情对全球贸易和供应链的冲击。

马朝旭说，新冠肺炎疫情仍在多地肆虐，形势十分严峻。我们将以习主席重要讲话精神为指引，推动二十国集团多边机制平台更好凝聚国际社会共识，并拿出务实举措，为早日遏制病毒蔓延、恢复世界经济增长作出积极贡献，同各方一道，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 01 版）