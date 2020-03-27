加强疫情防控国际合作 稳定世界经济
——习近平主席出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用，峰会达成积极成果
人民网北京3月26日电 （记者王芳、黄发红）习近平主席26日出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。峰会结束后，外交部副部长马朝旭介绍了峰会成果。
马朝旭表示，习近平主席出席会议并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用。
一是介绍“中国经验”。习主席强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争。中国采取的有效措施为其他国家抗击疫情斗争提供有益借鉴。
二是阐述“中国主张”。习主席指出，要坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。国际社会应加紧行动起来，坚决遏制疫情蔓延势头。要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。要有效开展国际联防联控。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。要积极支持世界卫生组织等国际组织发挥作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。要加强国际宏观经济政策协调。实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，维护全球产业链供应链稳定，保障人民基本生活。这些主张对于全球协调行动抗击疫情具有重要意义。
三是提出“中国倡议”。习主席在讲话中提出一系列务实倡议。在疫情防控方面，尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作。建议二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南。探讨建立区域公共卫生应急联络机制，提高突发公共卫生事件应急响应速度。建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议。在抗疫援助合作方面，发起二十国集团抗疫援助倡议，在世界卫生组织支持下，加强信息沟通、政策协调、行动配合。在稳定世界经济金融方面，倡议制定二十国集团行动计划，并就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排。这些倡议都将极大促进应对疫情国际合作。
四是作出“中国贡献”。习主席强调，中方愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。这些实实在在的举措展示了中国负责任的大国担当，为开展国际抗疫合作、提振市场信心注入了重要动力。
马朝旭表示，在各方共同努力下，此次特别峰会在以下方面达成了积极成果：一是各方承诺加强国际合作，应对共同挑战。峰会发表了《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》，强调疫情无国界，二十国集团成员应团结一致应对疫情威胁。各方承诺采取一切措施抗击疫情、保护生命、重振经济，向国际社会传递了积极信号。二是各方同意及时分享信息，保障医疗物资供应，为发展中国家特别是最不发达国家提供支持，同时完善全球公共卫生体系，为应对未来传染病疫情做好准备。三是各方承诺维护全球经济金融稳定，提振市场信心，保障就业民生，减少疫情对全球贸易和供应链的冲击。
马朝旭说，新冠肺炎疫情仍在多地肆虐，形势十分严峻。我们将以习主席重要讲话精神为指引，推动二十国集团多边机制平台更好凝聚国际社会共识，并拿出务实举措，为早日遏制病毒蔓延、恢复世界经济增长作出积极贡献，同各方一道，推动构建人类命运共同体。
《 人民日报 》（ 2020年03月27日 01 版）
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