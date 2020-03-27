习近平复信世界卫生组织总干事谭德塞

新华社北京3月26日电 3月26日，国家主席习近平复信世界卫生组织总干事谭德塞，赞赏谭德塞为推动全球抗击新冠肺炎疫情所作努力，表示中国将继续为国际社会抗击疫情提供支持。

3月17日，谭德塞致函国家主席习近平，表示在习近平主席的卓越领导下，中国为抗击新冠肺炎疫情付出了令人难以置信的努力。得益于中国政府的坚定决心和中国人民的勤勉奉献，新冠肺炎疫情在中国得到全面快速应对。这向国际社会充分表明，只要明确重点，集中力量，就能改变疫情的发展轨迹。我还要对中国政府向世界卫生组织以及国际抗疫工作提供资金支持深表感谢。这一善举体现了全球团结互助精神，对尽快遏制疫情至关重要。

习近平在复信中对谭德塞及世界卫生组织同中方密切合作抗击疫情表示高度赞赏，指出当前中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复态势不断巩固和拓展，统筹推进防控和经济社会发展工作取得积极成效。我们将准确把握国内外疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措，确保打赢疫情防控的人民战争。

习近平表示，在你的带领下，世界卫生组织积极推动抗击疫情国际合作，得到国际社会广泛认可，中国将继续坚定支持你和世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥积极领导作用。中国一直以实际行动积极支持国际社会抗疫努力，已经向包括世界卫生组织在内的国际组织以及80多个国家提供援助。中方将在力所能及范围内，继续为国际社会抗击疫情提供支持。

习近平强调，新冠肺炎疫情再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。国际社会应该守望相助、同舟共济。我们愿同世界卫生组织及各国一道，为维护全球公共卫生安全作出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)