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四川道孚县干部下沉一线

高原战疫情 党员冲在前

人民网记者  张  文

2020年03月27日09:06 来源：人民网－人民日报

3月19日，四川甘孜藏族自治州道孚县人民医院16名医护人员与全县最后一名出院的新冠肺炎确诊患者合影。长时间佩戴口罩和护目镜，医护人员脸上虽留有深深印痕，但笑容灿烂。

这名患者出院，标志着道孚县及甘孜州新冠肺炎确诊病例“清零”。“经过50多天全力战疫，我们取得了排查收治无遗漏、高原救治无死亡、参战人员无感染的战绩，这得益于所有援助人员和道孚全体干部群众心手相牵，众志成城。”道孚县委书记蒲永峰说。

道孚县累计确诊病例73例，广大党员在危急时刻站出来，发挥了先锋模范作用。面对疫情，四川省和甘孜州的党员干部组成突击队星夜驰援。来自省疾控中心的医护人员克服高原反应，同当地的志愿者奋战数日，在道孚这个海拔3000多米的高原县建起了新冠病毒核酸实验室。

道孚县上千名干部职工全员下沉一线、72名科级干部进驻村寨，守护百姓健康。各卡乡龙普村支部书记洛绒她姆住帐篷、守卡点、送物资，双脚在雪地冻裂，依然坚守岗位。她深有感触地说：“抗击疫情让高原的农牧民明白，党才是大家最大的依靠。”

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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