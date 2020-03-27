北京拟全面禁食陆生野生动物及其制品

昨天上午，北京市十五届人大常委会第二十次会议召开，会议听取和审议《北京市野生动物保护管理条例（草案）》，《条例（草案）》强化禁止滥食，提出禁止食用陆生野生动物、列入名录的水生野生动物以及以上述野生动物为原料制作的食品，并加大了处罚力度。

《条例（草案）》第九条提出，本市依法对野生动物实行分级分类保护。本市严格按照国家一级、二级重点保护野生动物名录和具有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录，对珍贵、濒危的野生动物和具有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物实施重点保护和有针对性保护。市野生动物保护管理部门对在本市行政区域内生息繁衍的国家重点保护野生动物名录以外的野生动物，拟订《北京市重点保护野生动物名录》，报市人民政府批准后公布，并实施重点保护。本条第二款、第三款规定保护的野生动物统称为列入名录的野生动物。

《条例（草案）》第二十七条规定，本市全面禁止下列行为：食用陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物；食用以陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物为原材料制作的食品；以食用为目的生产、经营、运输、寄递列入名录的野生动物和其他在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物及其制品，以及以上述野生动物及其制品为原材料制作的食品。对违反本条规定的行为加重了处罚力度。

其中，陆生野生动物具体包括国家重点保护陆生野生动物、本市重点保护陆生野生动物、“三有”陆生野生动物（有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物）和其他陆生野生动物，列入名录的水生野生动物包括国家重点保护水生野生动物、市重点保护水生野生动物（“三有”名录仅包含陆生野生动物，不包含水生野生动物）。

十三届全国人大常委会第十六次会议于2月24日通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，本次《条例（草案）》的禁食范围与全国人大决定基本一致，同时考虑列入市重点保护的17种水生野生动物，目前在本市水域分布已较为稀少，为加强物种保护、维护区域生态，拟将其拓展列入禁食范围。此外，对于列入《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》《畜禽遗传资源目录》《国家重点保护经济水生动植物资源名录（第一批）》和《水产新品种名录》动物的禁食例外性规定，依照《野生动物保护法》《渔业法》和全国人大《决定》等相关法律规定执行。

市人大农村委员会认为，《条例（草案）》特色比较鲜明、内容比较成熟、措施切实可行，建议健全部门分工协作机制，完善社会参与方式和保障措施，加重违法食用野生动物的处罚等。

重点

野生动物疫情可能感染人群的 应对区域内人群进行监测

《条例（草案）》提出，市、区人民政府及有关部门应当采取措施，预防、控制野生动物可能造成的危害，保障人畜安全和农业、林业生产。

野生动物保护管理部门和卫生健康部门应当及时互相通报人畜共患传染病疫情以及相关信息。发现野生动物疫情可能感染人群的，卫生健康部门应当对区域内易感人群进行监测，并采取相应的预防和控制措施；属于突发公共卫生事件的，依照有关法律、法规和应急预案的规定，由政府及有关部门采取应急控制措施。

禁止商场超市等为买卖野生动物提供交易服务

为有效实现全面禁止食用野生动物，《条例（草案）》从猎捕、生产经营、出售购买、运输寄递、交易服务、广告宣传多环节，建立了较为完备的禁食制度体系。

《条例（草案）》二十八条提出，禁止商场、超市、农贸市场等商品交易场所、网络交易平台，为买卖陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物，以及以陆生野生动物及其制品、列入名录的水生野生动物为原材料制作的食品，提供交易服务。违反本条规定，由市场监督管理部门没收违法所得，并处相应罚款。

每年4月为本市保护野生动物宣传月

为保障社会公众的知情权、参与权，《条例（草案）》确定每年4月为本市保护野生动物宣传月，4月的第3周为爱鸟周，支持社会公益组织依法对破坏野生动物资源和栖息地的违法行为提起公益诉讼。

本市全域常年禁猎 科研等猎捕需求严格审批

为加强源头管理，体现首善标准，《条例（草案）》建立了全域常年禁猎制度，二十二条规定，禁止在本市行政区域内猎捕、杀害列入名录的野生动物以及在野外环境自然生长繁殖的其他陆生野生动物。违反规定的由野生动物保护管理部门没收猎捕的野生动物，并处相应罚款。

对因科学研究、种群调控、疫源疫病监测的特殊目的猎捕需求，严格加强审批，明确限定猎捕的种类、数量、地点、工具、方法和期限等。

本版文/本报记者 李泽伟