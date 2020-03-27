做好境外疫情经陆路水路输入风险防控

3月26日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，全面科学研判国内外疫情变化，充分认识疫情形势的复杂严峻性，决不可掉以轻心，坚持实施外防输入、内防反弹的防控策略，进一步完善应急和常态化防控结合的措施与机制，做好境内疫情精准防控，抓紧抓实抓细防范跨境输入输出措施，在科学精准防控的同时积极有序推动复工复产。

会议指出，要巩固武汉市和湖北省疫情防控阶段性重要成果。在武汉保留高水平重症救治力量，最大限度提高治愈率、降低病亡率，严格执行出院标准，加强治愈患者跟踪随访和健康管理。公共卫生团队下沉社区，查清每一例新增确诊、疑似病例和无症状感染者来源，并做好医学管理，找出防控的关键点、薄弱点和隐患点。各地要落实落地防范疫情反弹的各项防控措施，充分发挥医疗机构发热门诊预检分诊、不明原因肺炎监测报告“两张网”作用，总结推广各地在复工复产复学中的有效防控经验，做好健康监测和巡查，一旦发现病例，立即对可能传播的人群和场所实施精准管控，切实做到“四早”，坚持实事求是，及时公开透明发布信息，决不允许瞒报漏报。同时，要做好关爱帮扶重点人群等后续工作。

会议指出，当前境外疫情大流行呈加速趋势，我国防输入压力持续加大。要进一步严格入境人员管理。继续加强航空口岸疫情输入输出防范。对我国在境外公民加强防疫物品等帮扶，予以关心关爱，为陷入困境人员提供特殊帮助。同时，压实地方属地责任，进一步加强陆路水路防输入输出工作。落实暂停跨境国际道路旅客运输和加强国际水路航线客运管理的措施。对陆运口岸入境人员，除边民、外交人员和从事重要经贸、科研、技术合作等人员外，由入境地所在省份按规定采取集中隔离措施。在确保跨境货运畅通情况下，落实好对货运车辆司乘人员的防控措施。除运送不可中途装卸的货物外，入境我国的外方货运车辆原则上在口岸所在地卸货。加强边民出入境管理，减少非必要人员流动，做好群防群控工作。落实港航和远洋渔业企业防控责任，加大对入境国际船舶登临检疫力度。要加强与周边国家防疫合作。加大对沿边地区防疫工作指导和物资、技术、人力等支持，强化边境管控，严防非法入境。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

据新华社