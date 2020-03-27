坚决打好疫情防控全球阻击战

习近平出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话供图/新华社

国家主席习近平3月26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话。习近平强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争。经过艰苦努力，付出巨大牺牲，目前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，但我们仍然丝毫不能放松警惕。当前，疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。中方秉持人类命运共同体理念，愿向其他国家提供力所能及的援助，为世界经济稳定作出贡献。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁陪同出席。

习近平首先表示，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。

习近平指出，重大传染性疾病是全人类的敌人。新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。习近平就会议议题提出4点倡议。

第一，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发、防疫合作，有效防止疫情跨境传播，携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。我建议发起二十国集团抗疫援助倡议，在世卫组织支持下加强信息沟通、政策协调、行动配合。中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。

第二，有效开展国际联防联控。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。要集各国之力，共同合作加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关。探讨建立区域公共卫生应急联络机制。

第三，积极支持国际组织发挥作用。中方支持世卫组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施。我建议，二十国集团依托世卫组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南。要发挥二十国集团沟通协调作用，适时举办全球公共卫生安全高级别会议。

第四，加强国际宏观经济政策协调。各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。要实施有力有效的财政和货币政策，维护全球金融市场稳定，维护全球产业链供应链稳定。中国将加大向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。要保护弱势群体，保障人民基本生活。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。

习近平呼吁，二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。制定二十国集团行动计划，并就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排。

习近平最后强调，值此关键时刻，我们应该直面挑战、迅速行动。我坚信，只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

今年二十国集团主席国沙特国王萨勒曼主持峰会。二十国集团成员和嘉宾国领导人以及世界卫生组织、联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织负责人与会。

各方在发言中均认为，新冠肺炎疫情正在世界范围快速蔓延，不仅严重危害世界公共卫生安全，还对全球经济、金融、政治产生巨大负面影响。面对这一全人类的共同危机，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更需要团结和合作，应迅速采取协调、有力行动，有效切断疫情传播，加强药品和疫苗研发等科研合作，加大对患者救治力度，有力维护民众生命安全与身体健康。要采取有效的财政和货币政策，保障全球供应链安全、稳定，维护全球金融稳定，促进世界经济尽快复苏，全力降低疫情对经济社会造成的损害。各方支持世卫组织发挥领导作用，承诺帮助发展中国家和弱势群体提高应对能力。

峰会发表了《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、肖捷、何立峰等参加。

二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会由沙特主办，以视频方式举行，旨在推动全球合作应对疫情、稳定世界经济。

据新华社