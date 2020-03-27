内蒙古：农作物播种面积已达126万亩

记者25日从内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，截至3月24日，内蒙古农作物播种面积达到126万亩，同比增加36万亩，其中小麦已播种120.7万亩，预计全区农作物总播和粮播面积可达到1.3亿亩和1亿亩以上。

内蒙古自治区农牧厅二级巡视员王雨锋表示，截至3月24日，内蒙古化肥、农膜、农药和玉米种子存储量分别为126万吨、7.5万吨、5128.2吨和9.7万吨，分别达到总需求的79.9%、83.9%、93%和88.3%，主要农资储备比例接近去年同期。“我们不断强化农资准备，切实保障农资供应，拓宽农资调运渠道，加快各类农资调运，指导农牧民春播生产有序进行。”王雨锋说。

此外，内蒙古积极引导经营主体通过网络视频直播等形式指导农户维修机械。截至3月24日，内蒙古可投入春耕生产的拖拉机近96万台，配套农机具146万台，检修农机具112万台，已超过去年同期水平。“从去年冬天到今年春天，我们培训农机手15600人，与去年同期基本持平，能较好满足春耕作业需求。”王雨锋说。

王雨锋表示，下一步内蒙古将重点做好抗旱保春播工作，在4月中下旬至5月份的播种高峰期“不等不靠”，确保一次性抓全苗，夯实全年粮食丰收基础。（记者朱文哲）